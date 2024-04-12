«Может смело писать заявление в полицию»: адвокат рассказал, что грозит Бородиной за оскорбление участницы ее шоу
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21-летняя Анастасия Железнова, ставшая участницей нового шоу телеведущей Ксении Бородиной, заявил, что звезда унизительно общалась с ней на съемках. Кроме того, девушка сообщила, что ей не выплатили обещанный гонорар. Сайт «Страсти» решил выяснить, чем подобное поведение может грозить знаменитости, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.
По словам специалиста, все зависит от того, было ли сказано в письменном договоре об обещанном гонораре, равно как и об обязательствах всех сторон. Если это так, и все обязательства со стороны Анастасии были выполнены в полном объеме, то она может обратиться в суд с иском за защитой своих прав, чтобы взыскать причитающиеся ей по такому договору денежные средства.
А моментом, связанным с унизительным общением, могут и вовсе заинтересоваться правоохранители, если девушка надумает к ним обратиться.
Что же касается «унизительного общения», если девушка считает, что в результате этой беседы она была оскорблена, то может смело писать заявление в полицию с просьбой привлечь Ксению к ответственности. Но надо понимать, что существует ответственность и за ложный донос. Поэтому рекомендую в таких случаях хорошенько подумать и оценить возможные последствия.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее Бородина призналась, что не раз сталкивалась с домашним насилием. По словам телеведущей, в ее семье происходили подобные вещи.