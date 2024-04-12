«Может смело писать заявление в полицию»: адвокат рассказал, что грозит Бородиной за оскорбление участницы ее шоу

21-летняя Анастасия Железнова, ставшая участницей нового шоу телеведущей Ксении Бородиной, заявил, что звезда унизительно общалась с ней на съемках. Кроме того, девушка сообщила, что ей не выплатили обещанный гонорар. Сайт «Страсти» решил выяснить, чем подобное поведение может грозить знаменитости, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.

По словам специалиста, все зависит от того, было ли сказано в письменном договоре об обещанном гонораре, равно как и об обязательствах всех сторон. Если это так, и все обязательства со стороны Анастасии были выполнены в полном объеме, то она может обратиться в суд с иском за защитой своих прав, чтобы взыскать причитающиеся ей по такому договору денежные средства.

А моментом, связанным с унизительным общением, могут и вовсе заинтересоваться правоохранители, если девушка надумает к ним обратиться.