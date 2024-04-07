«Нам казалось это нормальным»: Ксения Бородина высказалась о домашнем насилии

Ксения Бородина на своем опыте знает, что такое домашнее насилие. В микроблоге телеведущая рассказала, что сталкивалась с этим сама и видела конфликты других пар.

«Часто я видела, что в каких-то семьях родители дерутся, у друзей, подружки рассказывали. И в моей семье, к сожалению, это было. Нам казалось это нормальным. И, когда мы перенесли это в свои отношения, для нас это было привычно», – поделилась блогерша.

Бородина подчеркнула, что домашние насилие не должно быть в отношениях, даже если кто-то считает это обычным явлением. Она призывает всех уходить от абьюзивных партнеров.

«И разрешать абьюзить, и так себя вести нельзя!» – заявила Ксения.

В 2021 году Бородина развелась с Курбаном Омаровым. После публичного заявления о расставании телеведущая отмечала, что бывший супруг не раз прибегал к манипуляциям и подозревал ее в неверности.

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