«Люди творят дичь»: Ксения Бородина подаст в суд на 21-летнюю эскортницу

Телеведущая Ксения Бородина отреагировала на обвинения 21-летней участницы своего шоу и заявила, что подаст в суд. Напомним, назвавшая себя эскортницей Анастасия Железнова сообщила, будто ей не выплатили обещанный гонорар.

Бородина ознакомилась с выступлением девушки и прокомментировала ее обвинения. Ведущая рассказала, что героиня программы «Открытый прием» заключила договор с продюсерским центром, но не с ней.

«По условиям контракта герою шоу предоставляется безвозмездное право на участие. Участие может быть и возмездным, то есть за счет участника», - отметила Бородина в разговоре с изданием Super.

Использование материалов, созданных во время съемок, запрещено, добавила она, а финансовых последствий для продюсера соглашением не предусмотрено. Договор есть в распоряжении издания.

Бородина собирается подать заявления на девушку в правоохранительные органы и суд. Она также написала в соцсетях: «Люди творят дичь ради хайпа и ждут моей реакции… За лживые высказывания в мой адрес вы будете отвечать в суде».

Ранее мы писали, что Железнова раскритиковала Бородину и ее шоу. Девушка указывала, что ей не компенсировали опоздание на самолет, а общение ведущих девушка сочла унизительным.