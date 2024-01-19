Молчать о таких действиях нельзя: юрист рассказала, как дать отпор абьюзеру
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Абьюзеры, как правило, пользуются угрозами и оскорблениями, чтобы запугать свою жертву. Так было и в случае с юристом Анастасией Подгрудковой, которая чуть не ушла с работы из-за неадекватного клиента. Об этом она рассказала в беседе с сайтом «Страсти». Также журналистам удалось получить комментарий относительно этой ситуации у другого специалиста — юриста Ксении Корсуковой. Она объяснила, как вести себя и защищаться в подобных случаях.
В России, по словам эксперта, еще не так хорошо развит институт защиты от абьюза. Но, несмотря на это, бороться и защищаться от этого явления можно и нужно. Так, крайне важно — в любом случае т при любых видах преследования фиксировать сообщения, звонки, переписку по почте и т.д. Не менее важно заверить все эти материалы у нотариуса, так как без этого они не будут иметь юридической силы.
В случае Анастасии и ее работы с неуравновешенным клиентом — необходимо фиксировать любые изменения, которые вносятся в договор. Потом абьюзер может перейти от слов к действиям и в дальнейшем потребуется подтверждение того, что он уже вел себя крайне странно.
«Грань перехода от слов к действиям зачастую практически невидима. Узнавайте о клиенте до начала сотрудничества. Возможно, уже кто-то имел с ним дело, и именно его поведение стало поводом разорвать деловые отношения. Ст. 119 УК РФ предусматривает наказание за угрозу убийством или угрозу причинения тяжкого вреда здоровью, но только в том случае если имелись реальные опасения осуществления этих угроз»
Ксения Корсукова
Юрист
Молчать о преследовании и угрозах со стороны абьюзера — нельзя. Об этом нужно рассказать близким или коллегам на работе. Если сообщения, письма, звонки начинают превышать дозволенный, общепринятый лимит, то необходимо обратиться за помощью в полицию. Из-за одного сообщения или звонка, к сожалению, никто этим заниматься не будет, заключили специалист.
Полный рассказ о столкновении юриста с клиентом-абьюзером можно прочитать здесь.
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