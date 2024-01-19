Молчать о таких действиях нельзя: юрист рассказала, как дать отпор абьюзеру

Абьюзеры, как правило, пользуются угрозами и оскорблениями, чтобы запугать свою жертву. Так было и в случае с юристом Анастасией Подгрудковой, которая чуть не ушла с работы из-за неадекватного клиента. Об этом она рассказала в беседе с сайтом «Страсти». Также журналистам удалось получить комментарий относительно этой ситуации у другого специалиста — юриста Ксении Корсуковой. Она объяснила, как вести себя и защищаться в подобных случаях.

В России, по словам эксперта, еще не так хорошо развит институт защиты от абьюза. Но, несмотря на это, бороться и защищаться от этого явления можно и нужно. Так, крайне важно — в любом случае т при любых видах преследования фиксировать сообщения, звонки, переписку по почте и т.д. Не менее важно заверить все эти материалы у нотариуса, так как без этого они не будут иметь юридической силы.

В случае Анастасии и ее работы с неуравновешенным клиентом — необходимо фиксировать любые изменения, которые вносятся в договор. Потом абьюзер может перейти от слов к действиям и в дальнейшем потребуется подтверждение того, что он уже вел себя крайне странно.