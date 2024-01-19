«Попросила брата, чтобы он меня сопроводил»: юрист рассказала о работе с психбольным клиентом-абьюзером
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Абьюз – это то, с чем сталкивается огромное количество людей ежедневно. Физическое, психологическое или финансовое насилие в романтических или партнерских отношениях. Чтобы получить помощь, жертвы обращаются за помощью к специалистам. Но бывают случаи, когда в защите нуждаются и профильные эксперты, как, например, юрист по гражданскому праву Анастасия Подгрудкова, которой не посчастливилось столкнуться с клиентом-абьюзером. Унижения, эмоциональные качели, страх перед встречами и мысли о завершении карьеры – вот что довелось испытать и пережить девушке при работе с человеком, который дважды лечился в психиатрической больнице. В беседе с сайтом «Страсти» Анастасия поделилась горьким опытом самого сложного кейса в карьере, а эксперты в области права и психологии подробно рассказали, кто обычно становятся жертвами абьюзеров и как защититься от агрессии.
По словам юриста, случай с первым клиентом разделил ее карьеру на «до» и «после». Всего Анастасия проработала с мужчиной, который обратился за помощью, неделю. Однако даже этого хватило, чтобы специалист едва не ушел из сферы своей деятельности.
Клиент, как выяснилось в процессе, дважды лечился в психиатрической больнице и хотел оформить развод с женой. Сначала юриста насторожило то, что он попросил разослать его родственникам письма, в которых содержались оскорбления. Но так как девушка хорошо знала человека, порекомендовавшего этого мужчину, она не стала разрывать контракт — даже несмотря на «красные флаги».
«Чтобы довести дело до конца, мне пришлось погрузиться в семейную драму неуравновешенного человека, общаться со всеми его родственниками, учитывать его просьбы, которые ежедневно менялись: сначала он планировал отдать жене все имущество, потом он отказывался от своих слов, и через день у него появлялся третий вариант видения ситуации. Я хотела максимально понравиться и угодить ему, потому что это был первый клиент»
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву
Но понравиться и угодить неуравновешенному человеку не получилось. В предпоследний день сотрудничества перепады настроения привели к тому, что мужчина позвонил, оскорбил Анастасию и расторг договор, хотя задачи, обговоренные заранее, были перевыполнены.
«Его эмоциональное состояние было настолько нестабильным, что мне было страшно приходить на последнюю встречу одной, и я попросила брата, чтобы он меня сопроводил»
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву
После такого давления со стороны юрист задумалась о завершении карьеры. Девушке было страшно работать с людьми и воспринимать этот негатив. Анастасия долго восстанавливалась, а потом возвращалась к делам с чистого листа. В какой-то степени эта ситуация принесла плоды в будущем — она настолько закалила девушку, что та стала еще ответственнее подходить к работе.
Сайт «Страсти», выслушав историю юриста, решил узнать у психолога Алины Малининой, кого обычно абьюзеры выбирают в качестве своих жертв.
«Чаще всего жертвами абьюзеров становятся, во-первых, люди с низкой самооценкой и комплексом неполноценности. Такое обесценивание впоследствии приводит к тому, что они обесценивают свои чувства, здоровье и даже жизнь. Также люди, которые видели пример и сами жили в семье с абьюзивными отношениями - в этом случае такой тип отношений может приниматься за норму и как единственно возможный вариант развития отношений. Кроме того, жертвами абьюзеров становятся люди с различными формами зависимостей, в том числе эмоциональной»
Алина Малинина
Бизнес-психолог, эксперт по работе с мышлением
Абьюзера, по словам психолога, привлекает в своей жертве страх. Чувство страха и беспокойства заставляет агрессоров нападать на жертву. То же чувство страха способствует тому, что жертва боится поделиться своей ситуацией и предпринять действия для прекращения этих отношений и выхода из подобного сценария. А выход, по словам другого специалиста, юриста Ксении Корсуковой, есть. В России, как отметил эксперт, еще не развит институт защиты от абьюза, тем не менее бороться и защищаться от этого явления можно и нужно.
«В любом случае при любых видах преследования необходимо фиксировать сообщения, звонки, переписку по почте и т.д. Все это необходимо заверить у нотариуса, чтобы все эти документы имели юридическую силу. В другом случае никакие распечатки переписок и прочее не будут приниматься за доказательства. Ведь все это можно и подделать»
Ксения Корсукова
Юрист
Как, например, в случае с Анастасией, когда клиент звонил и оскорблял ее. Также специалистам, которые сами стали жертвами, рекомендуется фиксировать любые изменения в ходе работы, ведь потом абьюзер может перейти от слов к действиям и в дальнейшем потребуется подтверждение того, что он уже вел себя неуравновешенно.
«Грань перехода от слов к действиям зачастую практически невидима. Узнавайте о клиенте до начала сотрудничества. Возможно, уже кто-то имел с ним дело, и именно его поведение стало поводом разорвать деловые отношения. Ст. 119 УК РФ предусматривает наказание за угрозу убийством или угрозу причинения тяжкого вреда здоровью, но только в том случае если имелись реальные опасения осуществления этих угроз»
Юрист
Ксения Корсукова
В любом случае молчать о таких действиях со стороны абьюзера нельзя. Необходимо рассказать близким о ситуации дома или на работе. Если сообщения, письма, звонки начинают превышать дозволенный, общепринятый лимит, то идите в полицию, отметила Корсукова. Из -за одного сообщения или звонка, к сожалению, никто этим заниматься не будет.