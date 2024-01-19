«Попросила брата, чтобы он меня сопроводил»: юрист рассказала о работе с психбольным клиентом-абьюзером

Абьюз – это то, с чем сталкивается огромное количество людей ежедневно. Физическое, психологическое или финансовое насилие в романтических или партнерских отношениях. Чтобы получить помощь, жертвы обращаются за помощью к специалистам. Но бывают случаи, когда в защите нуждаются и профильные эксперты, как, например, юрист по гражданскому праву Анастасия Подгрудкова, которой не посчастливилось столкнуться с клиентом-абьюзером. Унижения, эмоциональные качели, страх перед встречами и мысли о завершении карьеры – вот что довелось испытать и пережить девушке при работе с человеком, который дважды лечился в психиатрической больнице. В беседе с сайтом «Страсти» Анастасия поделилась горьким опытом самого сложного кейса в карьере, а эксперты в области права и психологии подробно рассказали, кто обычно становятся жертвами абьюзеров и как защититься от агрессии.

По словам юриста, случай с первым клиентом разделил ее карьеру на «до» и «после». Всего Анастасия проработала с мужчиной, который обратился за помощью, неделю. Однако даже этого хватило, чтобы специалист едва не ушел из сферы своей деятельности.

Клиент, как выяснилось в процессе, дважды лечился в психиатрической больнице и хотел оформить развод с женой. Сначала юриста насторожило то, что он попросил разослать его родственникам письма, в которых содержались оскорбления. Но так как девушка хорошо знала человека, порекомендовавшего этого мужчину, она не стала разрывать контракт — даже несмотря на «красные флаги».