«Дела остаются нераскрытыми»: юрист Соловьев рассказал, почему полиция не берется за телефонных мошенников

Юрист Иван Соловьев рассказал «Страстям» о низкой раскрываемости преступлений, совершенных телефонными аферистами.

Сегодня преступления, которые совершаются дистанционно, довольно распространены. В зоне риска находятся не только пенсионеры, но и дети. Однако полиция не всегда охотно занимается расследованием подобных дел.

По словам заслуженного юриста России и бывшего руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, такие случаи мошенничества обычно остаются нераскрытыми.

«Сложности с возбуждением дела связаны с тем, что эти дела остаются нераскрытыми. Потом остается негативный результат в работе. А когда нет ущерба, в таком случае выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», - рассказал юрист.

Основная проблема подобных дел заключается в том, что некоторые злоумышленники действуют с территорий за пределами России, объяснил Соловьев.

«Действительно, раскрываемость низкая. Удается достать тех, кто действует с территории России. Классические телефонные мошенники действуют с территории Украины – это Днепр и Западные области. Задержать их не представляется возможным», – рассказал он.

Подробнее о схемах развода, а также о том, как уберечь себя от телефонных мошенников – читайте в нашем материале.