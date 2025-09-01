В Тульской области отец раскопал покойного сына, чтобы исполнить его последнюю просьбу. Мужчина перехоронил своего ребенка, но нарвался при этом на штраф и компенсацию. Его обязали выплатить 100 тысяч рублей невестке, который он своим действиями нанес моральный ущерб. Сайт «Страсти» решил выяснить, как в подобной ситуации избежать возможных санкций, и обратился за комментарием к адвокату Александру Кудряшову.

По словам специалиста, в России вопросы, связанные с погребением и перезахоронением, регулируются Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и другими нормативными актами. Перезахоронение возможно, но оно требует строгого соблюдения процедур и наличия веских причин.

Как правило, перезахоронение требует согласия ближайших родственников, например, супруга, детей, родителей или наследников. Если есть споры между родственниками, вопрос может быть решен в суде. Без согласия это может быть проблематичным, и суд может отказать, заявил юрист.