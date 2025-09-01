Молчание — не знак согласия: как перехоронить покойного и не нарушить закон
В Тульской области отец раскопал покойного сына, чтобы исполнить его последнюю просьбу. Мужчина перехоронил своего ребенка, но нарвался при этом на штраф и компенсацию. Его обязали выплатить 100 тысяч рублей невестке, который он своим действиями нанес моральный ущерб. Сайт «Страсти» решил выяснить, как в подобной ситуации избежать возможных санкций, и обратился за комментарием к адвокату Александру Кудряшову.
По словам специалиста, в России вопросы, связанные с погребением и перезахоронением, регулируются Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и другими нормативными актами. Перезахоронение возможно, но оно требует строгого соблюдения процедур и наличия веских причин.
Как правило, перезахоронение требует согласия ближайших родственников, например, супруга, детей, родителей или наследников. Если есть споры между родственниками, вопрос может быть решен в суде. Без согласия это может быть проблематичным, и суд может отказать, заявил юрист.
Если родственники хотят перезахоронить усопшего рядом с другими членами семьи, это может быть одобрено при наличии документов. Если было допущено нарушение (например, неверное место или отсутствие разрешения), это может послужить основанием для отказа. Для перезахоронения необходимо получить разрешение от органов местного самоуправления (например, администрации кладбища или Роспотребнадзора). При наличии спора, не обойтись без обращения в суд. Суд может рассмотреть дело на основе доказательств (документы о родстве, медицинские заключения и т.д.). Процесс включает эксгумацию (извлечение тела), что строго регулируется и может потребовать экспертизы.
Александр Кудряшов
Адвокат Ленинградской палаты адвокатов, член Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Барсуков Милютин и партнеры»
