Не наследники: кто оплатил организацию похорон артиста Ивана Краско

13 августа на Комаровском кладбище в Петербурге простились с Иваном Краско. Многочисленные наследники звезды советского кино не смогли в полной мере оплатить его похороны. Арт-директор покойного артиста Вячеслав Смородинов рассказал, что основные затраты по организации траурного мероприятия, помимо Театра В. Ф. Комиссаржевской, взял на себя Дмитрий Харатьян.

Когда Краско умер, Харатьян одним из первых позвонил и предложил помощь. Смородинов назвал необходимую для похорон сумму, и уже через три минуты деньги были на счету, говорит он. Народный артист, объясняет Вячеслав, внес самую большую лепту в организацию траурного мероприятия наряду с Театром имени В. Ф. Комиссаржевской.

«Те, кто публично боготворили Ивана Ивановича, так и не пришли проводить его в последний путь, — приводит слова арт-директора народного артиста mk.ru. — Кто-то называл его „папой“, кто-то „дедушкой“, он ждал многих годами, но они даже не звонили, что прискорбно».

По его словам, Харатьян дружил с умершим в 2006 году сыном артиста Андреем. С самим Краско он также состоял в хороших отношениях: артист очень любил Дмитрия и называл его «Мой Димочка».

Ранее сыновья Ивана Ивановича прервали молчание после похорон актера. Иван и Федор подтвердили, что у отца был рак, из-за которого в последнее время он отказывался от еды, так как не мог глотать.