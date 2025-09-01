Отец не поделил мертвого сына с невесткой и выкопал его тело для перезахоронения

Суд в Тульской области оштрафовал местного жителя, который выкопал мертвого сына и перезахоронил его. По словам мужчины, он выполнял последнюю просьбу своего ребенка.

По информации портала «ТСН24», история произошла в 2023 году. Молодой человек, чей отец впоследствии предстал перед судом, еще до кончины попросил похоронить его рядом с бабушкой и дедушкой. Однако супруга россиянина не исполнила его последнее желание и погребла его рядом со своими родственниками.

Отец покойного возмутился решению девушки и похитил тело сына — позже он его перезахоронил там, где следовало. Суд по этому делу длился до 2025 года. Согласно финальному решению, мужчину оштрафовали и обязали его выплатить невестке 100 тысяч рублей моральной компенсации.

Ранее дочь Роберта Рождественского сообщила, что его могилу разграбили. По словам женщины, неизвестные выдрали все, что там росло десятилетиями.