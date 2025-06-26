Могут привлечь как соучастницу: Ларисе Гузеевой грозит до 10 лет заключения за обман с виллами на Бали

В Сети активно обсуждают возможную причастность телеведущей Ларисы Гузеевой к мошенничеству с виллами на Бали. По информации СМИ, на ее написали заявление в полицию жертвы бизнесмена Сергея Домогацкого, который продавал дома на островах, но не сдал их. Предпринимателя и звезду «Давай поженимся!», судя по всему, связывают деловые отношения. Гузеева появлялась в роликах Сергея, а также рекламировала его у себя в социальных сетях. Сайт «Страсти» решил выяснить, что грозит актрисе за участие в этой истории, и обратился за комментарием к юристу Илоне Гуськовой.

Гузеева снималась в роликах бизнесмена, давала интервью, создавая впечатление, что проект надежный. По словам юриста, телеведущую могут привлечь к ответственности, но с оговорками. По статье 159 УК РФ («Мошенничество») соучастником может быть не только исполнитель, но и тот, кто содействовал обману. Ключевой вопрос в этом деле: знала ли актриса о схеме, которую разработал Сергей. В беседе с нами Илона представила варианты развития событий в ситуации с телеведущей:

— Если Гузеева получала деньги за рекламу и знала, что проект — «воздух», ее могут привлечь как соучастницу (до 10 лет, если ущерб больше 6 млн рублей);

— Если она просто «лицо проекта» без осведомленности, уголовная ответственность маловероятна, но возможны гражданские иски за введение в заблуждение;

— Промежуточный вариант: если следствие найдет переписку или свидетельства её осведомленности, это резко усилит позицию обвинения.