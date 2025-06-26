На Ларису Гузееву написали заявление в полицию: что случилось

На Ларису Гузееву заявили в полицию. Телеведущую подозревают в причастности к афере с виллами на Бали. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно SHOT, 6 россиян подали заявление с требованием проверить Гузееву на возможное соучастие в мошенничестве. По их мнению, знаменитость причастна к обману людей на сотни тысяч долларов, которые хотели купить виллы на острове Нуса Пенида. Покупатели рассказывают, что бизнесмен Сергей Домогацкий продавал 68-метровые дома на Бали за 200 тысяч долларов, а когда пришло время сдавать объекты в пользование, перестал выходить на связь. Сергей рекламировал свой бизнес в соцсетях, а в его роликах часто снималась Гузеева.

«Ее публичная поддержка могла ввести людей в заблуждение. Но главный фигурант, конечно, сам Домогацкий. Похоже, он годами продавал воздух — инвесторам обещали доходные виллы, а в итоге они остались и без жилья, и без денег», — заявил адвокат Александр Зорин.

Одна из пострадавших утверждает, что хотела купить виллу в 2022 году, поведясь на рекламу с Гузеевой. Она заплатила почти 11 миллионов рублей криптовалютой и наличными. Но в итоге стройку заморозили, и ключи от виллы женщина так и не получила.

На данный момент телеведущая не комментировала обращение россиян в полицию.

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