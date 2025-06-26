Ларису Гузееву призвали объясниться перед людьми, которых обманули при покупке вилл на Бали. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Знаменитость просят объяснить, какое отношение она имеет к бизнесмену, продававшему недвижимость на Бали. Гузеева нередко снималась в его роликах для соцсетей. На сегодняшний день известно о 27 пострадавших, 6 из которых написали заявление в полицию. Потерпевшие считают, что к афере косвенно причастна телеведущая: они велись на рекламу, видя публикации с Гузеевой.

По информации источника, в России судебные приставы разыскивают бизнесмена из-за долга, составляющего почти 13 млн. Счета его компании заблокированы.

Известно, что мужчина родился в Тюменской области. В 2004 году он был судим за грабеж.

На данный момент Гузеева не комментировала ситуацию.

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