Метод Дженнифер Энистон: насколько эффективна сперма лосося в борьбе со старением

Более того, как утверждает Байрамукова, медицинские средства на основе ДНК лосося нередко применяют для борьбы с выпадением волос и стимуляции их роста. Чтобы решить поставленные задачи по омоложению, как правило, нужен курс инъекций PDRN. Речь идет о 3-4 сеансах с интервалом в 2-4 недели. Чтобы поддерживать эффект омоложения, необходимо повторять курс 1-2 раза в год, согласно назначению специалиста.

Ранее мы писали, может ли укол гиалуроновой кислоты в половой орган продлить секс в восемь раз.