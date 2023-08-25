Метод Дженнифер Энистон: насколько эффективна сперма лосося в борьбе со старением
Пластический хирург ответила, можно ли использовать сперму лосося для омоложения.
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54-летняя звезда Голливуда Дженнифер Энистон призналась, что ради сохранения молодости она добавляла в уход сперму лосося. Кроме того, многие девушки в погоне за красотой прибегают к использованию бычьей спермы. Об эффективности таких «уходовых» средств рассказала пластический хирург Мадина Байрамукова.
Вещества, получаемые из молок рыбы, менее аллергенны, чем произведенные из бычьей спермы. К тому же они лучше усваиваются человеческим организмом, и их легко добывать. В этом плане получение бычьей спермы в промышленных масштабах представляет определенные сложности, по сравнению с сырьем из рыб.
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
По словам эксперта, к подобному омоложению прибегает не только Дженнифер Энистон. Такая методика применяется в косметологической практике уже больше 10-15 лет. Это так называемые инъекции PDRN (Rejuran, Placentex и др.), когда в качестве активного вещества используется ДНК лосося, которое улучшает текстуру кожи и ее внешний вид, борется с пигментацией, расширенными порами, потерей объема и т.д.
В целом это мезотерапевтические антивозрастные препараты, решающие целый комплекс проблем зрелой кожи: работа с клеточным матриксом, стимуляция коллагена и эластина. Препараты также оказывают противовоспалительное действие, защищают кожу от свободных радикалов.
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Более того, как утверждает Байрамукова, медицинские средства на основе ДНК лосося нередко применяют для борьбы с выпадением волос и стимуляции их роста. Чтобы решить поставленные задачи по омоложению, как правило, нужен курс инъекций PDRN. Речь идет о 3-4 сеансах с интервалом в 2-4 недели. Чтобы поддерживать эффект омоложения, необходимо повторять курс 1-2 раза в год, согласно назначению специалиста.
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