Все для молодости кожи: звезда «Друзей» Дженнифер Энистон раскрыла полезное свойство спермы лосося

Голливудская актриса Дженнифер Энистон раскрыла свои небольшие секреты молодости. Многие поклонники часто удивляются, как ей удается в 54 года сохранять свежесть лица и идеальные пропорции тела. Сама звезда «Друзей» признается – никакой магии нет. Ей сильно помогает в совершенствовании внешнего вида косметология. Причем иногда приходится прибегать к экспериментальным методикам.

В новом интервью Энистон рассказала, что однажды ей предложили попробовать уникальную процедуру для омоложения. Специалист посоветовал ей добавить в уход сперму лосося. «Прежде всего, я спросила: "Вы серьезно? Как получить сперму лосося"?» - поделилась актриса.

В итоге Дженнифер все-таки согласилась на эту методику. Однако особого эффекта от нее она не увидела. Именно поэтому Энистон предпочитает отдавать предпочтение инъекциям пептидов. Их она делает каждую неделю.

Ранее голливудская актриса призналась в диагнозе «бесплодие». Она перепробовала самые различные современные методы лечения, но ничто не дало должного результата. Сейчас Дженнифер сильно жалеет, что в молодости не позаботилась о своих яйцеклетках и упустила время, когда еще могла стать мамой.