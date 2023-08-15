Врач Белопольский рассказал, может ли укол гиалуроновой кислоты в половой орган продлить секс в 8 раз

Не так давно урологи из Университета Эз-Заказика совершили открытие и заявили, что укол гиалуроновой кислоты в половой орган мужчины способен продлевать секс до 8-ми раз. Портал «Страсти» связался с кандидатом медицинских наук, врачом-урологом Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александром Белопольским и попросил прокомментировать данное исследование.

Как сообщил эксперт, инъекции в половой член гиалуроновой кислоты сегодня практикуются очень активно и спрос на данную манипуляцию есть. В основном они используются для увеличения пениса в объеме, а также при различных косметических дефектах органа. Но на длительность полового акта, тем более в 8 раз, инъекции не влияют.

Опасность в этом способе, конечно, исключить нельзя. Риски есть, как и у любой другой процедуры. Самый распространенный и часто встречающийся побочный эффект – это абсцесс – гнойно-воспалительный процесс в месте инъекции. Устранить проблему, как правило, можно только путем операции. То есть, сделать иссечение (инструментальное удаление патологически измененных тканей) участка, пораженного абсцессом.