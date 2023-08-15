Врач Белопольский рассказал, может ли укол гиалуроновой кислоты в половой орган продлить секс в 8 раз
Врач Белопольский опроверг способ продления секса с помощью гиалуроновой кислоты.
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Не так давно урологи из Университета Эз-Заказика совершили открытие и заявили, что укол гиалуроновой кислоты в половой орган мужчины способен продлевать секс до 8-ми раз. Портал «Страсти» связался с кандидатом медицинских наук, врачом-урологом Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александром Белопольским и попросил прокомментировать данное исследование.
Как сообщил эксперт, инъекции в половой член гиалуроновой кислоты сегодня практикуются очень активно и спрос на данную манипуляцию есть. В основном они используются для увеличения пениса в объеме, а также при различных косметических дефектах органа. Но на длительность полового акта, тем более в 8 раз, инъекции не влияют.
Опасность в этом способе, конечно, исключить нельзя. Риски есть, как и у любой другой процедуры. Самый распространенный и часто встречающийся побочный эффект – это абсцесс – гнойно-воспалительный процесс в месте инъекции. Устранить проблему, как правило, можно только путем операции. То есть, сделать иссечение (инструментальное удаление патологически измененных тканей) участка, пораженного абсцессом.
Что касается вопроса продолжительности полового акта, то здесь используется специализированная лекарственная терапия. Но только по показаниям и только после специализированного андрологического обследования. Оно включает в себя: анализ крови на гормоны – андрогенный статус, заполнение специализированных анкет опросников, сбор анамнеза. И уже по результатам можно подбирать препараты для того, чтобы пролонгировать половой акт.
Александр Белопольский
Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
При правильном назначении гарантирован положительный результат практически на 100%, подчеркнул врач. Также для увеличения времени полового акта используются специализированные методы физиотерапевтического характера. Например, процедуры на аппарате Аэлтис или с использованием вакуумной колбы.