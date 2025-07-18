Мать ребенка-инвалида из Татарстана несколько лет пытается добиться наказания для врачей

Мать обвиняет медцентр в Набережных Челнах в халатности, из-за которой ее ребенок стал инвалидом. Ранее сайт «Страсти» рассказывал историю россиянки, у которой ребенок умер в этом же медицинском центре. Пострадавших уже несколько, и все они рожали в одном учреждении.

Регина рассказала, что после родов в декабре 2022 года ее сыну поставили диагноз гипоксия, но, по ее словам, состояние резко ухудшилось в отделении патологии новорожденных.

«Воды были чистые. Сын родился с весом 3088 г, 8/8 по Апгар. Но его забрали "на лечение", не объяснив, что случилось», — вспоминает она.

Героиня пояснила, что врачи обнаружили кисты в мозге, затем у ребенка поднялась температура 39,7, развился энтероколит и золотистый стафилококк.

«Мне сказали: "Это внутриутробная инфекция". Но я не болела», — поделилась Регина.

Родители просили перевести ребенка в Детскую республиканскую клиническую больницу, но, по их словам, получали отказы.

«Лечащий врач говорила, что анализы "потерялись". А заведующая советовала мне "попить пустырник"», — вспоминает мать.

После перевода в ДРКБ мальчик пошел на поправку, но, говорят родители, последствия остались: инвалидность, операции, отставание в развитии.

«Врач в Петербурге сказал: "Хорошо, что выжили"», — делится женщина.

Героиня говорит, что уголовное дело затягивается, а в этом медцентре, по словам пострадавших, подобные случаи — не редкость.

«Врачи чувствуют безнаказанность. Мой сын страдает, а что будет дальше — неизвестно», — говорит Регина.

Сайт «Страсти» разбирался в этой истории, полный материал доступен по ссылке.