«У моего ребенка инвалидность»: мать из Набережных Челнов обвиняет врачей в халатности

Ранее сайт «Страсти» рассказывал историю женщины из Набережных Челнов, которая родила дочь в медицинском центре. По словам мамы, ребенок появился на свет абсолютно здоровым, но спустя время умер. Несколько лет семья разбиралась в данной ситуации, были проведены экспертизы, четырем медикам выдвинули обвинения, но до суда дело не дошло – его прекратили за истечением срока давности.

К нам обратилась еще одна женщина, которая родила сына в этом же медицинском центре. Она обвиняет врачей в том, что их халатность привела к инвалидности ребенка. Теперь семья борется за справедливость и хочет наказать виновных, ведь их случай – не единственный. Пострадавших – не одна и не две семьи, и все они были в одном медицинском центре, к которому все больше и больше вопросов. Сайт «Страсти» разбирался в этой запутанной истории.

Роды и первые тревожные сигналы

Героиня по имени Регина поделилась, что заключила договор на платные роды с врачом из медицинского центра в Набережных Челнах. 10 декабря 2022 она приехала на плановый прием, где пожаловалась на сниженную активность малыша в животе. Как рассказала женщина, после УЗИ и КТГ у ребенка обнаружили гипоксию. По ее словам, ее отправили в родильный зал, прокололи пузырь и простимулировали роды.

«Воды были чистые, — вспоминает она. — Сын родился с весом 3088 г и ростом 50 см, 8/8 по шкале Апгар. Он сразу закричал, я приложила его к груди. Но потом его забрали, сказали — "на лечение". Какое именно, никто не объяснил».

Обеспокоенная мать поднялась в палату и спросила у медсестры, когда ей принесут ребенка. Она вспоминает, что ей посоветовали обратиться к неонатологу.

«Я еле дошла до врача, постучала. В ответ услышала: "Ну, и кто там такой смелый пришел?" Я спросила о состоянии сына. Мне ответили, что он в тяжелом состоянии и сегодня его не принесут», – поделилась мать.

Несмотря на это, вечером ребенка привезли уже умытым и накормленным.

Перевод в ОПН (Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей) и ухудшение состояния

Как делится героиня, после УЗИ головы неонатолог сообщила, что у мальчика обнаружены кисты, которые «нужно срочно лечить», иначе он может стать «инвалидом на голову». 14 декабря мальчика перевели в Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей – якобы на пару дней.

15 декабря женщина позвонила в отделение, чтобы узнать о состоянии сына и возможности лечь к нему. По словам Регины, ей ответили, что «все хорошо», но вечером заведующая сообщила, что у ребенка температура 39,7.

«Пока я ждала сына, чтобы подержать его во время рентгена, услышала, как заведующая ругалась на матерей, якобы из-за них дети затемпературили. Позже я узнала, что это было специально, чтобы я все слышала. Когда мне привезли ребенка, он был красный, с впалыми щечками, тяжело дышал и стонал», – рассказала мать.

Героиня делится, что 16 декабря заведующая сообщила ей, что у ребенка развился энтероколит (кишечник вздулся, появилась кровь в стуле), его отключили от питания и перевели на внутривенное введение жиров и углеводов.

«Мне сказали уезжать, так как сын в тяжелом состоянии. На вопрос, почему так произошло, ответили: "Это внутриутробная инфекция". Но я во время беременности не болела», – вспоминает женщина.

Семья пыталась получить информацию о состоянии малыша

Родители ежедневно звонили, но, по их словам, информацию давали дозированно. Выяснилось, что у ребенка — золотистый стафилококк (у матери его не было).

«Мы просили положить меня к сыну, но нам отказывали: то анализы "просрочены", то нет мест. Когда муж предложил оплатить палату, меня наконец положили 28 декабря», – рассказала собеседница.

В ОПН, как вспоминает мать, состояние ребенка ухудшалось: его рвало, он не спал, кричал от боли, и ему кололи по два антибиотика.

«Я просила обезболивающее, но мне говорили: "Он еще маленький". Когда его сильно рвало, я просила дать что-то для ЖКТ, на что мне сообщали, что лекарства поступают внутривенно, значит никакого вреда для ЖКТ нет. После моих уговоров принесли Смекту — от нее стало только хуже», – рассказала она.

Мать также узнала, что в отделении лежали еще шестеро детей с остеомиелитом (тяжелое инфекционно-воспалительное заболевание, – прим. ред.) и золотистым стафилококком — у всех поражения были на одной стороне. Семья говорит, что подобные ситуации в центре происходят «на постоянной основе».

«Лечение не помогало, я просила перевести нас в ДРКБ (Детскую республиканскую клиническую больницу), но получала отказы. Каждый раз от врачей я узнавала, что у моего ребенка снова поднимается С – реактивный белок (он был 80-100, а в норме до 5), у меня наворачивались слезы. Тогда врачи предлагали "попить пустырник", а то я слишком нервная. Заведующая говорила, чтобы я проще относилась, когда дети болеют, а не устраивала панику. А ребенок практически умирал у меня на руках», – вспоминает женщина.

По ее словам, во время нахождения в больнице она случайно узнала, что у ребенка нашли кровь в кале. И также, как она вспоминает, лечащий врач отвечала, что анализы «потерялись», и она узнала об этом только спустя две недели. Мать утверждает, что ребенку не лечили кисты в голове, так как врачи «забыли об этом».

Перевод в ДРКБ и новые диагнозы

10 января 2023 года, после жалобы мужа, мальчика перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу. Родители нам сообщили, что при переезде столкнулись с грубостью в Отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. По их словам, в назначенное время никто не вышел, они прождали несколько часов. Они вспоминают, что им сказали, что скорая «сломалась», сына не кормили с вечера.

«В ДРКБ лечение поменяли, и он быстро пошел на поправку. Ребенок перестал плакать, стал хорошо кушать, его перестало рвать. Но серьезный вред здоровью моего сына уже был причинен», – отметила женщина.

Как утверждает семья, невролог и нейрохирург осмотрели ребенка и заявили, что кисты «не нужно было лечить» — они могут пройти сами.

Последствия и борьба за справедливость

Сейчас сын женщины — инвалид. До года он носил стремена (стремена Павлика — это ортопедическое приспособление, которое используют для лечения дисплазии тазобедренного сустава у детей, – прим. ред.), из-за чего отставал в развитии. Редакция «Страсти» ознакомилась с документами, которые предоставила мать мальчика.

«В полгода врач в Санкт-Петербурге сказал, что у нас был сепсис: "Хорошо, что выжили"», – поделилась женщина.

Мальчику уже сделали одну операцию, предстоит еще одна, а в будущем — замена сустава.

«Следователи возбудили дело в 2023 году, но его затягивают. Медицинскую экспертизу до сих пор не провели. Мой сын страдает, по ночам он стал плакать от боли, часто спотыкается. И что нас ждет дальше – неизвестно. А врачи остаются безнаказанными», – говорит мама.

Она также узнала, что в этом детском медицинском центре уже были похожие случаи. Сайт «Страсти» рассказывал историю героини, у которой умерла дочь. Есть еще пострадавшие.

«Я познакомилась с женщиной, у которой погиб ребенок в этом же центре. Узнала, что на этот медицинский центр возбуждено не одно уголовное дело. После моего обращения к Председателю СК России Бастрыкину, мне написала еще одна пострадавшая. В 2018 году у них была такая же история — ее сын тоже стал инвалидом, перенес множество операций. Тогда погибли двое детей, но уголовное дело не возбуждали», – поделилась собеседница.

Женщина обратилась за помощью, чтобы привлечь виновных к ответственности: «Врачи чувствуют безнаказанность и продолжают работать. Мой сын страдает, а что будет дальше — неизвестно».

Редакция «Страсти» ознакомилась с документами, которые предоставила мать мальчика.

Адвокат Владимир Быстров считает, что героине нужно подавать иск.

«Ужасная ситуация, и срок давности не является пределом для взыскания компенсации, думаю имеются все основания к подаче исковых заявлений. К тому же отказ в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям допускается после признания вины», – прокомментировал он.

Правозащитница Светлана Грачева убеждена в необходимости проведения проверки данного медицинского учреждения.

«Как я понимаю, в этом медицинском центре систематически врачи допускают халатность, против них возбуждены уголовные дела, поэтому надо бы провести служебную проверку в отношении данного учреждения. Там, где должны оказывать качественную медицинскую помощь, калечат детей, матерей, ломают судьбы людей.

Хочу посоветовать потерпевшим, чтобы они написали коллективное обращение на имя Министра Здравоохранения РФ, в Росздравнадзор, коллективное обращение к главе Следственного комитета России. В свою очередь хочу отметить, что я направила обращения депутату Государственной Думы РФ, Члену СПЧ России при Президенте РФ, Уполномоченному по правам ребенка в РФ.

Беспредел надо останавливать, иначе статистика врачебных ошибок в данном субъекте будет зашкаливать, а пострадавших станет еще больше», – сказала Светлана Грачева.

Врач судебно-медицинский эксперт, медицинский юрист, действующий член ассоциации судебно-медицинских экспертов России Виктор Козылбаев ознакомился с документами и высказался о состоянии ребенка.

«Героиня по имени Регина была в тяжелом эмоциональном состоянии после родов, так как информация о состоянии здоровья своего сына была скудной. Она имеет право получить в доступной для нее форме имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии здоровья сына. В том числе можно получить сведения о: результатах медицинского обследования; наличии заболевания; установленном диагнозе и прогнозе развития заболевания; методах оказания медицинской помощи; связанном с ними риске; возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи.

Фактически она не получала никакой информации, вначале говорили о наличии в головном мозге множественных кист, но в медицинских документах, есть упоминание о наличии кисты. Со слов мамы, медицинские работники ей сказали, что необходимо лечить множественные кисты. Я, как судебно-медицинский эксперт, с многолетним стажем работы по врачебным делам, не могу представить, как они хотели лечить ребенка от данной кисты в головном мозге.

Изучив, медицинскую документацию на ребенка, можно высказаться о том, что есть ошибки и прямая связь в приеме акушерского пособия и с изменениями в опорно-двигательном аппарате малыша. Ребенок с большой вероятностью останется инвалидом и необходима длительная реабилитация в специализированном медицинском учреждении.

Регину постоянно успокаивали и говорили, что с ребенком все хорошо, а фактически он сражался за возможность жить на этой планете. Буквально висел на волоске от смерти, это говорит о наличии изменений в организме малыша из-за инфекции, которую подхватил, возможно, от медицинских работников. Ни о какой внутриутробной инфекции здесь речи и быть не может. Обнаружили у ребенка золотистый стафилококк. Стафилококки - это целый род бактерий. На сегодня известно множество видов стафилококка, многие из которых живут на коже и слизистых оболочках человека, а также в других органах, таких как кишечник. Вызывать болезни могут только три представителя этого семейства - эпидермальный, сапрофитный и золотистый стафилококки. Самым опасным является золотистый стафилококк. Организм здорового человека с легкостью справляется со стафилококком. Однако, мы имеем дело с новорожденным, у него иммунитета практически нет, получает только с молоком матери, но питание было внутривенным из-за тяжелого состояния. Поэтому, в данном случае, стафилококк шел в атаку, вызывая различные заболевания и грозные осложнения. Усугублялось еще тем, что мама получала искаженную информацию от медицинских работников, дозировано по чуть-чуть что-то рассказывали. Следует отметить, что этот микроб также мог проникнуть в организм там, где нарушена целостность кожи (у новорожденного – через пупочную рану)», – сказал судмедэксперт.