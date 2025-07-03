«Ребенка трясло, на нем были чужие вещи»: история россиянки, чья дочь умерла в роддоме

В Набережных Челнах девушка родила дочь на сроке 39-40 недель, весом 4678, ростом 56 см. Как утверждает мама, ребенок был абсолютно здоров. Роды проходили в медицинском центре. Спустя время девочка умерла. Почему и как это произошло, кто виноват, семья разбиралась несколько лет. Специалисты провели 4 экспертизы. Виновных установили, выдвинуты обвинения четверым медикам, но до суда дела не дошло – его прекратили за истечением срока давности. Подробности истории узнал сайт «Страсти».

Так бывает

Роддом находился в двух минутах от места жительства семьи – через дорогу. В час «икс» семья отправилась в больницу – был вечер 23 февраля 2022 года. При осмотре у девушки отошли воды. В женской консультации говорили, что ей сделают кесарево сечение по показаниям, но после осмотра, как утверждает сама мама, врач сообщила: «Будешь рожать сама».

Схваток не было, роды не начинались. Спустя время, как рассказала собеседница, врач принесла таблетку – якобы для раскрытия шейки, название не сказала. Также мама ребенка заявила, что от лекарства ей стало плохо.

«У меня начал сильно болеть живот, стала кружиться голова. Онемели руки и ноги, судороги, меня трясет, все плывет. Я начинаю кричать, никто не приходит. Пытаюсь бутылкой открыть дверь, ничего не могу сделать, потому что все едет, кружит, ноги не слушаются. Я не понимаю, что это», - вспомнила девушка.

Через 40 минут появилась врач, пришла заведующая, пригласили реаниматолога. Он предложил поставить обезболивающее, давление в этот момент было 180, говорит девушка. В итоге принесли договор на кесарево, роженица его подписала. Был сделан спинальный наркоз.

«Началась операция. Когда извлекли дочь, мне ее не показали. Прошло две-три минуты, я услышала обрывистый крик ребенка. Успокоилась. Подумала, что все нормально. Все молчали, никакой паники не было, все стояли как ни в чем не бывало», - рассказала девушка.

Девочка родилась в 10:50 часов. После 11 часов врачи запросили адреналин, это насторожило, но значения роженица не придала.

«Я даже не думала, что это моей дочери. Думала, все нормально», - вспоминает россиянка.

Девушку перевели в реанимацию, вскоре пришла медсестра и сообщила, что ребенок в крайне тяжелом состоянии. Никто не раскрывал подробностей. Матери сообщили, что малыш на ИВЛ, родился без сознания и сердцебиения. К дочери ее не пускали.

«В палате у меня открывается кровотечение… Врач прямо в палате, на кровати, не соблюдая никакие гигиенические нормы, без обезболивающих начинает проводить мне ручное выскабливание матки. Я стискиваю зубы. Медсестра закрывает рот, чтобы я не выла. Это очень больно», - вспомнила девушка.

Как утверждает героиня, ей поставили два укола, она очнулась под утро. Все было в крови: сорочка, кровать, пеленки. У сайта «Страсти» есть соответствующие фото и видео.

«Я выползла в коридор. Села возле двери. Через 7 минут подошла акушерка, начала возмущаться», - поделилась роженица.

Она отправила мужу сообщение с текстом «Я, наверное, сегодня умру». О состоянии дочери никто не говорил. Как рассказала героиня, ее перевели в палату для тех, у кого умерли дети. После обеда пришла акушерка, посадила на кресло, ходить сама девушка не могла, ее повезли в детскую реанимацию, где в кювезе лежала дочь.

«Подвозят меня ближе. Я так поняла, это моя дочь. На ней надеты чужие вещи. Это были не мои вещи. Ребенка трясло. Я начинаю терять сознание, слезы градом, мне плохо. Меня спустили в палату. Меня начало трясти, все немеет, ставят укол», - рассказала девушка.

Вечером 25 февраля пришли из детской реанимации, как утверждает героиня, ей сообщили, что дочери нужно перитонеальный диализ. Девушка делится, что врачи якобы не знали, что с ребенком, медики говорили про увеличенную печень. Информация о состоянии появилась ближе к восьми утра, когда появился детский реаниматолог.

«Она заходит и говорит: сегодня в 7:15 ваша дочь умерла. Мне становится плохо. Я спрашиваю почему, она ответила «так бывает», - вспомнила тот день девушка.

Двое суток она ни с кем не общалась, приводили психолога. Как вспоминает девушка, в день похорон ее не собирались отпускать из больницы по состоянию здоровья.

«Удивительным образом, когда муж похоронил дочь с родственниками, в три часа приходит врач и говорит, что выписывает меня. А у меня температура. Все болит. Гемоглобин был 66. Меня спустили, идти я не могла. Муж помог одеться, довел до машины. Дальше я стала думать о том, что не может быть все просто так», - рассказала девушка.

«Дело завалили»

Мать дождалась протокола вскрытия. Результат ее удивил. Редакция «Страсти» ознакомилась с документами.

«В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что никакого тромбоза и отслойки плаценты не было. Ребенок родился, врач-реаниматолог была приглашена не сразу, а спустя 15 минут. Пока она шла, прошло 18 минут… Никто из присутствующих в операционной не оказывал ребенку помощь. Документы переписаны. И написано, что реаниматолог якобы пришла с первой минуты и с первой минуты жизни оказывала дочери помощь, что является враньем. Это установлено следствием, есть официальное письмо, где следователь по биллингу установила, что реаниматолог пришла гораздо позже. Она и сама в показаниях говорила, что пришла позже. Вызова неонатолога по биллингу не было, она там не присутствовала», - сообщила девушка.

Как делится героиня, была один раз допрошена акушерка - повторно не смогли. В СК заявили, что ей не могут передать повестку, женщина не открывала двери. Однако, как утверждает девушка, у акушерки спустя полгода после тех родов тоже случилась в жизни трагедия, утонул сын – женщина объединила эти случаи и слезно просила прощения, так как чувствовала себя виноватой.

Пострадавшая в роддоме россиянка считает, что дочь умерла, захлебнувшись слизью. По ее мнению, в данном случае дело должны были возбудить по статьям 124 (неоказание помощи) и 125 (оставление в опасности) УК РФ, а не 109 и 118.

С 2022 года прошло 4 экспертизы. Документы есть в распоряжении сайта «Страсти». Первые три экспертизы, как утверждает героиня, показали дефект оказания медицинской помощи. Девушка считает, что Следственный комитет не предоставлял все вещественные доказательства на гистологическое исследование, а именно плаценту и пуповину. Целый год, как утверждает героиня, ее не знакомили с медицинскими документами. Она заявляет, что была назначена четвертая экспертиза, девушке прислали письмо о том, что предыдущие заключения имеют противоречия между собой и нужно провести еще одну.

«Четвертая экспертиза одна единственная прошла по всем документам. Выявлена прямая причинно-следственная связь. Тяжкий вред здоровью причинен мне», - сказала россиянка.

4 июня 2025 года дело прекратили в связи с истечением срока давности. Девушка обратилась в прокуратуру, но там потребовали либо переквалифицировать дело, либо признать экспертизы недействительными. Об этом свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении нашей редакции.

«Полный абсурд. Дело завалили. Есть документ, что СК был наказан за намеренное затягивание уголовного дела, не в полном объеме проводили судебно-медицинские экспертизы. Патологоанатом наделал грандиозных шибок во вскрытии, неправильно описал, где стоял пупочный катетер», - сказала она.

Девушка делится, что ее случай не единичный, якобы есть другие пострадавшие. Она просила провести генетический тест, так как сомневалась, что отдали ее ребенка.

«Оказалось, это наша девочка. До сих пор не понимаю, что была за таблетка. Ее не внесли в документы. Я прошла два полиграфа, который показал, что я говорю правду, что давалась эта таблетка, что делали выскабливание на кровати. Следователь пыталась признать меня невменяемой», - рассказала девушка.

Врачи отказались пройти полиграфы. Четверым врачам акушерам-гинекологам выдвинули обвинения, их вину доказали, но дело не дойдет до суда. Глава СК РФ Александр Бастрыкин брал дело под свой контроль, но дело все равно закрыли.

1 июля девушка сообщила, что получила документ от СК по Республике Татарстан, в котором говорилось - противоречий экспертизах в не было. При этом ранее, подчеркивает она, утверждалось обратное, есть соответствующие бумаги.