Певцу Бедросу Киркорову выделили место на Троекуровском кладбище бесплатно

Народному артисту РФ Бедросу Киркорову выделили место на Троекуровском кладбище бесплатно. Обычно стоимость захоронения там в зависимости от расположения составляет от 2 до 7 млн рублей.

О бесплатном месте для отца певца Филиппа Киркорова сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, Бедроса Киркорова похоронят недалеко от центральной аллеи. Рядом расположены могилы певца Бориса Моисеева, актрисы Ирины Мирошниченко, модельера Валентина Юдашкина.

Бедрос Киркоров имеет орден «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Носил звания Заслуженного и народного артиста России.

Филипп Киркоров рассказал в день прощания с отцом, что новость о смерти застала его в командировке. Певец прервал съемки и сразу вылетел в Москву.