Филипп Киркоров признался, что смерть отца «выбила из строя» и он прервал съемки

Певец Филипп Киркоров рассказал, что узнал о смерти отца в командировке. Он прервал съемки и вылетел в Москву.

Об этом сообщает StarHit.

По словам артиста, смерть отца «выбила из строя». Киркорова также не было рядом в последние минуты матери.

«Это преследует меня по жизни. Когда умерла мама, ее похоронили и в этот же день я улетел в Израиль. У меня был концерт в Иерусалиме», - поделился исполнитель.

Артист не скрывает, что тогда после концерта его «накрыло». Вместе с тем он уверен – народ не должен ни о чем подозревать.

«Так было и в этот раз. Я, конечно, сразу вылетел в Москву, прервал съемки. К сожалению, такие печальные новости. 93 года – достаточно серьезный срок. Он жил достойно, красиво. Теперь я главный в семье. Папа раньше был главным», - поделился Киркоров.

Он пообещал продолжить дело отца. Киркоров назвал умершего «большой личностью». Отметил, что он «столько сделал и для России, и для Болгарии», участвовал в благотворительных проектах.

Ранее сообщалось, что Бедрос Киркоров не составил завещание, так как сын находился в Марокко.