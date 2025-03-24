Юрист Давид Адамс сообщил, что наследство Ларисы Голубкиной достанется ее дочери

Наследство скончавшейся актрисы Ларисы Голубкиной может достаться ее дочери Марии. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

По информации юриста, в 2022 году Лариса Голубкина составила завещание. Звезда фильма «Гусарская баллада» решила передать все имущество единственной дочери.

«Согласно опубликованным данным, еще в 2022 году, проживая в медицинском пансионате, актриса оформила завещание, в котором распорядилось передать все имущество своей единственной дочери, актрисе Марии Голубкиной. В отсутствие иных наследников первой очереди и при наличии завещания такое распоряжение вполне укладывается в рамки статьи 1118 ГК РФ, закрепляющей право гражданина распорядиться имуществом по своему усмотрению, — отметил Давид Адамс.

Собеседник издания добавил, что дальние родственники народной артистки РСФСР вряд ли смогут оспорить завещание, поскольку у них нет для этого оснований. Давид Адамс подчеркнул, что Мария Голубкина всегда была рядом с матерью в период ее тяжелой болезни, ухаживала за ней и навещала ее.

«Также не следует забывать о праве на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ), но оно распространяется исключительно на нетрудоспособных иждивенцев, родителей, супруга и детей. С учетом возраста дочери и отсутствия данных о нетрудоспособности оснований для возникновения такого права у кого-либо не просматривается», — заявил юрист.

Напомним, 22 марта звезда «Гусарской баллады» ушла из жизни в возрасте 85 лет. В 2014 году Ларисе Голубкиной диагностировали болезнь Вальденстрёма — редкое злокачественное заболевание системы крови, которое медленно развивается. До последних дней актриса боролась с раком крови третьей стадии, но лечение не давало результата — она жаловалась на сильные боли и почти не вставала с постели.

Ранее мы писали о том, что Лариса Голубкина еще при жизни оставила квартиру в центре Москвы дочери и переехала в пансионат.