Люди с низкой самооценкой и комплексом неполноценности: кто чаще становятся жертвами абьюзера

Психологическому или физическому насилию может подвергнуться любой человек, даже специалист в области защиты прав. Так произошло с юристом по гражданскому праву Анастасией Подгрудковой. В беседе с сайтом «Страсти» она рассказала, как едва не ушла из профессии из-за клиента-абьюзера. А психолог Алина Малинина рассказала, что манипуляторов привлекает в жертве.

Некоторые люди, по словам специалиста, особенно подвержены влиянию абьюзеров. Чаще всего жертвами абьюзеров становятся, во-первых, люди с низкой самооценкой и комплексом неполноценности. Они обесценивают свои чувства, здоровье и даже жизнь.

Также жертвами могут стать люди, которые видели пример и сами жили в семье с абьюзивными отношениями - в этом случае такой тип отношений может восприниматься в качестве нормы и как единственно возможный вариант развития отношений. Кроме того, чаще всего насилию подвержены те, кто чаще испытывает чувство страха и беспокойства.