Люди с низкой самооценкой и комплексом неполноценности: кто чаще становятся жертвами абьюзера
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Психологическому или физическому насилию может подвергнуться любой человек, даже специалист в области защиты прав. Так произошло с юристом по гражданскому праву Анастасией Подгрудковой. В беседе с сайтом «Страсти» она рассказала, как едва не ушла из профессии из-за клиента-абьюзера. А психолог Алина Малинина рассказала, что манипуляторов привлекает в жертве.
Некоторые люди, по словам специалиста, особенно подвержены влиянию абьюзеров. Чаще всего жертвами абьюзеров становятся, во-первых, люди с низкой самооценкой и комплексом неполноценности. Они обесценивают свои чувства, здоровье и даже жизнь.
Также жертвами могут стать люди, которые видели пример и сами жили в семье с абьюзивными отношениями - в этом случае такой тип отношений может восприниматься в качестве нормы и как единственно возможный вариант развития отношений. Кроме того, чаще всего насилию подвержены те, кто чаще испытывает чувство страха и беспокойства.
«Чувство страха и беспокойства - тоже заставляет агрессоров нападать на жертву. То же чувство страха способствует тому, что жертва боится поделиться своей ситуацией и предпринять действия для прекращения этих отношений и выхода из подобного сценария. А если человека с детства вводили в чувство вины, то он может даже не осознавать ненормальности положения, в котором оказался, и считать такое поведение в отношении себя нормой»
Алина Малинина
Бизнес-психолог, эксперт по работе с мышлением
Полный рассказ о столкновении юриста с клиентом-абьюзером можно прочитать здесь.
Ранее международный клинический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП) Ольга Аристова рассказала порталу «Страсти» о группе психосоматических заболеваний, которые появляются из-за совокупности физиологических и психических факторов. Кроме того, она поведала о том, как обезопасить себя.