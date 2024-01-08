Болезни от нервов: психолог Аристова о шести психосоматических болезнях

Мы живем в эмоционально очень непростое время, во время которого обостряются заболевания, в том числе и психосоматические. Международный клинический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП) Ольга Аристова рассказала порталу «Страсти» о группе психосоматических заболеваний, формирующихся из-за совокупности физиологических и психических факторов, а также о том, как обезопасить себя.

Сахарный диабет

По словам специалиста, с точки зрения психосоматики это состояние отражает ощущение у человека его «горькой доли» и желание как-то подсластить свою жизнь.

«Каждый случай индивидуален и по каждому человеку нужно собирать анамнез. Но если говорить в общем, то чаще всего нужно научиться перестать сопротивляться. То есть убирать гиперопеку, жесточайший контроль всего и вся, идеализацию собственной независимости, злопамятность и манию величия», - отмечает Аристова.

Аллергия

Это ощущение опасности чего-то или кого-то для тела. Таким образом тело посылает сигнал, что вы не принимаете какие-то ситуации в жизни, рассказывает клинический психолог. И излечиться вы сможете только одним способом — приняв какую-то ситуацию или событие, которое вас так отчаянно триггерит.

Астма

Астма — это про страх, отрицание, неприятие и вытеснение болезненных или травмирующих моментов жизни. Ведь кашель — это, по сути, не что иное, как задавленный крик отчаяния и непонимания, который заталкивается поглубже в горло, обращает внимание эксперт.