Болезни от нервов: психолог Аристова о шести психосоматических болезнях
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Мы живем в эмоционально очень непростое время, во время которого обостряются заболевания, в том числе и психосоматические. Международный клинический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП) Ольга Аристова рассказала порталу «Страсти» о группе психосоматических заболеваний, формирующихся из-за совокупности физиологических и психических факторов, а также о том, как обезопасить себя.
Сахарный диабет
По словам специалиста, с точки зрения психосоматики это состояние отражает ощущение у человека его «горькой доли» и желание как-то подсластить свою жизнь.
«Каждый случай индивидуален и по каждому человеку нужно собирать анамнез. Но если говорить в общем, то чаще всего нужно научиться перестать сопротивляться. То есть убирать гиперопеку, жесточайший контроль всего и вся, идеализацию собственной независимости, злопамятность и манию величия», - отмечает Аристова.
Аллергия
Это ощущение опасности чего-то или кого-то для тела. Таким образом тело посылает сигнал, что вы не принимаете какие-то ситуации в жизни, рассказывает клинический психолог. И излечиться вы сможете только одним способом — приняв какую-то ситуацию или событие, которое вас так отчаянно триггерит.
Астма
Астма — это про страх, отрицание, неприятие и вытеснение болезненных или травмирующих моментов жизни. Ведь кашель — это, по сути, не что иное, как задавленный крик отчаяния и непонимания, который заталкивается поглубже в горло, обращает внимание эксперт.
Проблемы с ЖКТ
Расстройства пищеварительной системы связаны с целым блоком непроработанных ситуаций и эмоций, о все они про то, что вы что-то в буквальном смысле не перевариваете. Гастриты, изжога, язва желудка и 12-типерстной кишки — это про задавленное недовольство жизнью, собой и окружающими, регулярно сдерживаемый гнев, самобичевание и скрытый комплекс неполноценности.
Ольга Аристова
Международный клинический психолог, магистр психологии, член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП)
Разные виды зависимостей
По словам Аристовой, зависимости — это о состоянии жертвы, и когда не хватает любви близких. Этим очень часто страдают дети слишком требовательных родителей, которые выросли, но так и не смогли поверить в то, что достойны любви, уважения, богатства просто так, по факту рождения.
«У них в душе бездонная черная дыра, которую они пытаются заполнить стихийными покупками, алкоголем или никотиновым дымом. Или жестокий внутренний критик, от которого они так хотят убежать в мир наркотического опьянения, игромании или выплесков адреналина», - подчеркивает она.
Лишний вес
Ожирение, особенно у женщин — это немой согнал о том, что человек отчаянно нуждается в защите, внимании, любви, заботе и возможности разделить с кем-то свои обязательства. Как отмечает эксперт, лишний вес выступает своеобразной броней, помогающей меньше раниться об других людей, выделяться в толпе и выдерживать непомерную нагрузку, взваленную на одни отдельно взятые плечи.
«Также лишний вес может быть у жертв насилия и тех, кто на фоне пережитых физических или эмоциональных травм старается избегать внимания противоположного пола. Этот аспект зачастую сопровождается проблемами с кожей и болезнями мочеполовой системы», - заключила Ольга Аристова.
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