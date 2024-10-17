«Любимчик всех женщин»: сколько получает за концерт певец Трофим

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» озвучил гонорары певца Сергея Трофимова, который выступает под псевдонимом Трофим. Он признался, что артиста очень любят представительницы прекрасного пола, которых всегда много на его выступлениях.

«Трофим очень талантливый и хороший артист. Любимчик всех женщин. Его любят приглашать на женские праздники или что-то связанное с женским окружением, предприятия и т.д. Он – человек с очень большим сердцем и душой», – высказался Дворцов.

По словам продюсера, гонорар исполнителя хита «Шашлычок под коньячок» начинается от 1,5 млн рублей.

Напомним, что недавно Трофим выступил с концертом в Новосибирске, о чем писали местные издания. Он собрал аншлаг, а послушать кумира готовы были даже стоя. В какой-то момент к мужчине на сцену забралась толпа женщин. Они устроили танцы и окружили певца.

Ранее музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов прокомментировал выступление певца Авраама Руссо на корпоративе в Дубае. СМИ писали, что артист вышел на сцену с артисткой Кристиной Орбакайте. По словам продюсера, он предупреждал Авраама и советовал не коллаборировать с ней.