«Ложный донос»: адвокат прокомментировал обвинения бывшего мужа Нюши в мошенничестве

Звездный адвокат Сергей Жорин отреагировал на новость о том, что бывшего супруга певицы Нюши Игоря Сивова обвинили в мошенничестве на инвестициях. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Речь идет об инвестициях. Инвестиции, как и вообще предпринимательская деятельность — это даже указано в законе — ведется на свой страх и риск. Тут никто не может гарантировать, что какие-то инвестиции могут принести прибыль. Это логично, это следует из нормы закона. Поэтому, если даже два партнера вложились в какое-то дело и не получили какую-то выгоду, это не означает, что один из них является мошенником. Хотя очень часто тот, кто потерял деньги, пытается их вернуть. Потому что если тот, кто считает себя потерпевшим, обратится в правоохранительные органы, будет возбуждено уголовное дело и впоследствии лицо будет признано виновным, то кроме наказания потерпевший будет также заявлять гражданский иск и требовать возмещения этих средств. Поэтому зачастую те или иные обвинения в преступлениях или попытки привлечь кого-то к ответственности направлены на то, чтобы вернуть свои неудачные инвестиции», — поделился Жорин.

Юрист также предположил, что обвинения против Сивова могут в итоге оказаться «заведомо ложным доносом».

«Таким образом, предварительно утверждать, что имело место мошенничество, я бы не стал. Потому что не исключено, что после подачи заявления, может выясниться не только отсутствие события или состава преступления, на которое указывал заявитель, но также, имел ли место заведомо ложный донос», — резюмировал защитник.

Ранее мы писали, что Нюша снялась с двухлетним сыном после развода.