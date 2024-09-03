Долгожданная встреча: певица Нюша воссоединилась с сыном после развода

34-летняя певица Нюша после развода с бизнесменом Игорем Сивовым уехала работать в Москву, а их общие дети остались жить с отцом в Дубае. Однако недавно артистка поделилась в личном блоге снимком с сыном. Знаменитость не раскрывала свое местоположение, но, судя по всему, знаменитости наконец удалось встретиться с детьми.

На опубликованном фото Нюша предстала вместе с двухлетним сыном Саффроном на фоне гор. Вероятно, певица прилетела в Дубай, чтобы воссоединиться с детьми. Однако, возможно, она взяла сына с собой на отдых, а дочь оставила с бывшим мужем. Артистка позировала в белом платье, дополнив образ солнцезащитными очками и босоножками. Мальчик был одет в майку, бриджи и кроксы. Знаменитость обнимала сына и улыбалась.

Напомним, 15 августа стало известно, что Нюша официально развелась с бизнесменом Игорем Сивовым после того, как в конце мая этого года подала на развод. Певица рассказывала, что они уже давно не вместе, но долгое время это не афишировали. По словам знаменитости, между ней и экс-супругом «прекрасные отношения и взаимопонимание». Пара состояла в браке с 2017 года, у них двое детей — 5-летняя дочь Серафима-Симба и двухлетний сын Саффрон.

По словам представителя предпринимателя, у экс-супругов нет никаких разногласий относительно бракоразводного процесса. Нюша и Игорь Сивов изначально урегулировали все вопросы, в том числе касающиеся имущества и воспитания их общих детей. Так, они решили, что дочь и сын будут проживать с отцом и учиться в Дубае.

«У нас с Игорем нестандартная ситуация, но мы стараемся сделать все для наших детей. Мы верим, что важно, чтобы дети проводили время и с мамой, и с папой в равной степени. Серафима-Симба сейчас учится в Дубае, а я живу на два города, поэтому дети часто путешествуют», — рассказывала Нюша.

Ранее мы писали о том, что Нюша раскрыла, как будет видеться с детьми после развода.