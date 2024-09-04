Познакомил с «экспертом по приумножению капитала»: бывшего мужа певицы Нюши обвинили в мошенничестве

Бывшего мужа певицы Нюши Игоря Сивова обвинили в мошенничестве на инвестициях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказал пострадавший бизнесмен из Казани, по совету Сивова он инвестировал 10 миллионов рублей, из которых в итоге получил только 550 тысяч рублей.

По версии предпринимателя, экс-избранник Нюши познакомил его с неким Денисом Фаткуллиным, которого представил как «эксперта по приумножению капитала». В итоге стороны подписали договор инвестиционного займа, и пострадавший передал лично Сивову 3 миллиона рублей, а еще 7 миллионов отдал водителю Фаткуллина.

После «удачного» вложения денег предприниматель так и не смог увеличить свой капитал. Вернуть ему удалось всего полмиллиона рублей, остальные деньги партнеры обещают вернуть «завтра». При этом, как пишет канал, Сивов перекладывает ответственность на Фаткуллина.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию.

Ранее бизнесмен и мотивационный тренер Игорь Сивов, проживающий в ОАЭ, не смог вылететь в Испанию, так как его не пустили в самолет.