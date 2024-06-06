Лидер «Миража» Горбашов объяснил, почему уехавшие из России артисты не состоятся за рубежом

Гитарист и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что уехавшие артисты не смогут зарабатывать за границей столько же, сколько получали в России. Он порассуждал об этом в беседе с сайтом «Страсти».

Знаменитость признался, что пока подобное еще ни с кем не произошло, и вряд ли произойдет.

«Русскоязычная диаспора за рубежом большая, но не настолько, чтобы давать такое же количество концертов, как в России. Для того, чтобы начать работать на иностранную аудиторию, надо делать конкурентноспособный англоязычный репертуар. К сожалению, ни произношением ни репертуаром из наших исполнителей пока никто похвастать не может, поэтому шансы практически равны нулю», – убежден гитарист.

Ранее лидер группы «Мираж» высказался о творчестве и карьере певицы Аллы Пугачевой. Он не стал обсуждать ее треки, но рассказал о том, как она легко и без жалости «задвигала» неугодных.

Кроме того, мы писали о самых богатых российских артистках. Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл имена певиц в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти».