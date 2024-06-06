«Легко и без всякой жалости»: лидер «Миража» рассказал, как Пугачева избавлялась от артистов

Гитарист и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов высказался об уехавшей из России Алле Пугачевой. Музыкант в разговоре с сайтом «Страсти» заявил, что она обладала авторитетом и могла «задвигать» неугодных.

После начала СВО исполнительница хита «Миллион алых роз» покинула Россию, но продолжает выпускать песни. Алексей не стал обсуждать новые треки знаменитости, отметив, что «оценивать чужое творчество непрофессионально». Но высказался о ее карьере.

«Алла Пугачева, без всякого сомнения, была певицей номер один в стране и кумиром нескольких поколений. Ее почитали, перед ней преклонялись, ее боялись. Она пользовалась невероятным авторитетом среди коллег и вершила судьбы этих самых коллег, а особенно начинающих артистов. Вспомните хотя бы ее “Рождественские встречи”, сколько известных ныне исполнителей получили “путевку в жизнь” благодаря участию в этих программах», – поделился Горбашов.

Музыкант отметил, что Алла Борисовна могла быть не только доброй.

«Случалось и наоборот – она легко и без всякой жалости “задвигала” неугодных. В любом случае, ее авторитет был непререкаем. Тем более грустно и печально слышать из ее уст заявления о том, "нормальные люди не вернуться в Россию". Получается, что те, для кого она пела все эти годы, ненормальные?» – добавил гитарист.

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