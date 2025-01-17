Либо нарушение закона, либо дезинформация: могли ли кремировать Яниса Тимму без свидетельства о смерти
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Умершего баскетболиста Яниса Тимму до сих пор не похоронили. Об этом рассказал отец мужчины. По его словам, прах сына до сих пор не был предан земле из-за отсутствия свидетельства о смерти. При этом, судя по всему, труп бывшего мужа Анны Седоковой кремировали. Однако как близким удалось сделать этого без указанного документа, не известно. Сайт «Страсти» решил разобраться в ситуации и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.
Кремация без свидетельства о смерти, как и похороны, не представляется возможной, заявил специалист. Для проведения этой процедуры ритуальная служба запросит документ с гербовой печатью, паспорт или удостоверение личности организатора похорон. Кроме того, нужно будет заключить договор с ритуальной службой на оказание услуг.
В противном случае, если свидетельства о смерти не будет, то кремация не состоится. Ведь так, по словам адвоката, можно просто скрывать следы насильственных преступлений, к примеру.
То есть, мы имеем дело либо с явным нарушением российского законодательства, либо с дезинформацией со стороны источников в масс-медиа и социальных сетях. Во многих обстоятельствах и ухода из жизни спортсмена, и последующих событий вокруг его тела еще предстоит разбираться. Вполне вероятно, что мы просто имеем дело с хайпом вокруг этого трагического события, а в действительности процедура кремации спортсмена проводилась в соответствии со всеми требованиями законодательства и свидетельство о смерти было выдано и предъявлено. Ведь его тело доставили в медицинское учреждение, врач зафиксировал смерть, затем его перевезли в морг и только после этого должны были кремировать при предъявлении свидетельства.
Тимур Харди
адвокат
Ранее Тимур Харди рассказал, как колдуны могут быть причастны к смерти Яниса Тиммы. О мистической версии гибели спортсмена заявили в окружении юриста Кати Гордон.