Либо нарушение закона, либо дезинформация: могли ли кремировать Яниса Тимму без свидетельства о смерти

Умершего баскетболиста Яниса Тимму до сих пор не похоронили. Об этом рассказал отец мужчины. По его словам, прах сына до сих пор не был предан земле из-за отсутствия свидетельства о смерти. При этом, судя по всему, труп бывшего мужа Анны Седоковой кремировали. Однако как близким удалось сделать этого без указанного документа, не известно. Сайт «Страсти» решил разобраться в ситуации и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.

Кремация без свидетельства о смерти, как и похороны, не представляется возможной, заявил специалист. Для проведения этой процедуры ритуальная служба запросит документ с гербовой печатью, паспорт или удостоверение личности организатора похорон. Кроме того, нужно будет заключить договор с ритуальной службой на оказание услуг.

В противном случае, если свидетельства о смерти не будет, то кремация не состоится. Ведь так, по словам адвоката, можно просто скрывать следы насильственных преступлений, к примеру.