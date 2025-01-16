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Опубликовано 16 января 2025, 19:09
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«Не можем оформить свидетельство о смерти»: Яниса Тимму до сих пор не похоронили

Отец Яниса Тиммы: прах еще не похоронили из-за отсутствия свидетельства о смерти.
«Не можем оформить свидетельство о смерти»: Яниса Тимму до сих пор не похоронили

© AA/Abaca/East News

Баскетболиста Яниса Тимму до сих пор не похоронили. Родственники не хотят развеивать прах. Проблемы с похоронами возникли из-за отсутствия свидетельства о смерти.

Подробности узнал сайт StarHit.

«Прах его пока не похоронен. Никого не хочу обвинять, но российская сторона еще не сделала все, что нужно. Поэтому мы не можем оформить свидетельство о смерти», - рассказал Райтис Тимма.

По словам родственника спортсмена, этим вопросом занимается мама Яниса. Но кто и почему «тормозит», мужчине неизвестно.

Отец Тиммы уверен, что «все уладится» и «будет место, куда к нему можно будет приходить». По мнению Райтиса, «развеивать прах не хорошо».

С момента смерти спортсмена прошел месяц. Тимма скончался в ночь с 16 на 17 декабря в Москве. 27 декабря состоялось прощание с ним в Латвии, затем тело кремировали.