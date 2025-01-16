Действия «магов» могут квалифицировать как угрозу убийством: адвокат объяснил, в чем «мистика» смерти Яниса Тиммы

Юрист Катя Гордон и бизнесмен Марк Пугачев обсудили на стриме расследование смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Они выдвинули версию, что бывший супруг Анны Седоковой мог погибнуть в результате магических практик, ворожбы. Сайт «Страсти» решил выяснить, как следствие может интерпретировать эту версию, и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.

По словам специалиста, в российском правовом пространстве отсутствуют такие понятия, как «гадание», «магия» или «ворожба». Ни следствие, ни суд не могут рассматривать подобную версию, поскольку в своей деятельности правоохранительные органы и система правосудия руководствуются существующим законодательством.

В то же время, по мнению адвоката, следственные органы прорабатывают самые разные версии гибели при странных обстоятельствах. Не исключено, что могут рассматриваться и версии о причастности к его уходу из жизни посторонних лиц. Но речь не идет о магическом воздействии.