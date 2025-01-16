Действия «магов» могут квалифицировать как угрозу убийством: адвокат объяснил, в чем «мистика» смерти Яниса Тиммы
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Юрист Катя Гордон и бизнесмен Марк Пугачев обсудили на стриме расследование смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Они выдвинули версию, что бывший супруг Анны Седоковой мог погибнуть в результате магических практик, ворожбы. Сайт «Страсти» решил выяснить, как следствие может интерпретировать эту версию, и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.
По словам специалиста, в российском правовом пространстве отсутствуют такие понятия, как «гадание», «магия» или «ворожба». Ни следствие, ни суд не могут рассматривать подобную версию, поскольку в своей деятельности правоохранительные органы и система правосудия руководствуются существующим законодательством.
В то же время, по мнению адвоката, следственные органы прорабатывают самые разные версии гибели при странных обстоятельствах. Не исключено, что могут рассматриваться и версии о причастности к его уходу из жизни посторонних лиц. Но речь не идет о магическом воздействии.
Например, могут быть рассмотрены версии о доведении мужчины до самоубийства, и если кто-то его запугивал, в том числе и «магическими» ритуалами или грозил ему какими-то проклятиями и карами, то вполне вероятно, что такой человек может быть привлечен за доведение до самоубийства. Также действия «магов» могут квалифицироваться как угроза убийством, если они прямо заявляют человеку, что его физически уничтожат с помощью каких-то способов, и он в это верит.
Тимур Харди
адвокат
Ранее отец Яниса Тиммы заявил, что Седокова не помогает в расследовании гибели экс-мужа. По его словам, певица заботится только о себе.