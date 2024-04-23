«Левые схемы»: адвокат рассказал, накажут ли Урганта за гонорары от Блиновской

Звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал новость о том, что Ивану Урганту, Ксении Собчак, Клаве Коке и солисту группы «Звери» Роме Билыку пришлось объясняться с ФНС из-за гонораров, которые они получили за выступление на дне рождения блогерши Елены Блиновской. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Очень часто артисты зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, стоят на упрощенной системе налогообложения, официально получая гонорары за выступления. Если работавшие на мероприятиях Блиновской артисты получали деньги на свои ИП, то им ничего не грозит. Если же это были "левые схемы" с участием посредников в лице концертного агентства, то будет важно понять, как эти посредники получали деньги и передавали их исполнителям», - заявил юрист.

При этом Жорин предположил, что выступившие на празднике Блиновской звезды вряд ли столкнутся с проблемами, поскольку из-за своего статуса, вероятнее всего, получали гонорары официально.

«Поскольку здесь идет речь об артистах первой величины, то думаю, что здесь все было официально, им ничего не грозит», - заключил адвокат.

Ранее уехавший на СВО муж Елены Блиновской рассказал о попытках Минобороны разорвать с ним контракт.