Лерчек и Артем Чекалин могут стать банкротами из-за иска почти на миллион рублей

Блогер Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем Чекалин могут стать банкротами, если проиграют суд и не смогут выплатить истцам почти миллион рублей. Адвокат Александр Кудряшов в беседе с сайтом «Страсти» заявил, что при невозможности погашения долга им придется начать процедуру признания неплатежеспособности их юридического лица.

Бывшим супругам принадлежит фирма ООО «Би Фит», которая занимается розничной торговлей через интернет. К ней поступил иск о взыскании почти миллиона рублей от другой фирмы — рекламного агентства ООО «Эпикстарс».

По словам адвоката, ни об основании предъявления иска, ни о самом предмете спора пока ничего не известно. На данном этапе разбирательства можно лишь обозначить способы защиты.