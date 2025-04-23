Лерчек и Артем Чекалин могут стать банкротами из-за иска почти на миллион рублей
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Блогер Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем Чекалин могут стать банкротами, если проиграют суд и не смогут выплатить истцам почти миллион рублей. Адвокат Александр Кудряшов в беседе с сайтом «Страсти» заявил, что при невозможности погашения долга им придется начать процедуру признания неплатежеспособности их юридического лица.
Бывшим супругам принадлежит фирма ООО «Би Фит», которая занимается розничной торговлей через интернет. К ней поступил иск о взыскании почти миллиона рублей от другой фирмы — рекламного агентства ООО «Эпикстарс».
По словам адвоката, ни об основании предъявления иска, ни о самом предмете спора пока ничего не известно. На данном этапе разбирательства можно лишь обозначить способы защиты.
Способ защиты гражданских прав сторона всегда выбирает сама. Соответственно, при невозможности погасить требования кредиторов, компания ООО «Би Фит» просто в силу закона будет вынуждена либо сама подать на свое банкротство, либо за нее это сделает налоговый орган или кредиторы. От каких бы то ни было других комментариев воздержусь, поскольку они преждевременны. Будем следить за судьбой арбитражного процесса и ,возможно, уже в ближайшем будущем будет более понятно, что и как следует делать.
Александр Кудряшов
адвокат
Компания Лерчек и Артема Чекалина, к которой поступил иск, стала приносить убытки. За 2024 год она потеряла 98 миллионов рублей.