Косметический бренд Лерчек, который зарабатывал до 2,9 млрд рублей в год, стал убыточным

Косметический бренд блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, стал убыточным. За 2024 год прибыль превратилась в убыток на 98 млн рублей.

Соответствующие данные приводит Telegram-канал «Светский хроник».

Еще в 2021 году компания принесла 2,9 млрд рублей. За прошлый год выручка составила 558 млн. По сравнению с предыдущим периодом, это на 46% меньше.

«Вот что бывает, когда бизнес пытается выплыть сам, без раскрученных инфоцыганских приемов вроде «колеса фортуны» и круглосуточных прогревов», - написали авторы канала.

Лерчек в настоящее время находится под домашним арестом, как и ее бывший муж Артем Чекалин. В конце марта суд продлил им меру пресечения на два месяца – до 26 мая.