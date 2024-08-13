Критика голоса, но частые корпоративы: раскрыт гонорар Анны Семенович за концерт

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о популярности Анны Семенович и назвал гонорар певицы за концерт.

По словам Сергея, бывшая участница группы «Блестящие» является востребованной артисткой.

«Анна все эти годы пользуется популярностью на корпоративах, вечеринках и на телевидении, в различных шоу. Она востребована, а гонорары у нее достаточно хорошие. Она получает 1,2 - 1,3 млн рублей, до 1,5 млн рублей», – поделился продюсер.

Сергей также прокомментировал недавний инцидент, когда Семенович обвинили в отсутствии голоса.

«Возможно, Анна в этот день плохо себя чувствовала, не исключено. Давайте не забывать, что артист – не робот, а человек, который ест, пьет, должен спать и отдыхать, может болеть и тому подобное. Это человеческий фактор. Поэтому, скорее всего, что она плохо пела – это оттенки ее самочувствия, возможно, усталость, не выспалась, на студии работала, а она очень много и часто работает. Перелеты, гастроли – все это сказывается на голосовых связках», – объяснил Дворцов.

Продюсер также высказался об использовании фонограммы на концертах. Сама Анна выступала без нее, но была раскритикована.

«Фонограмма есть у многих артистов, но ее включают только тогда, когда человек понимает, что он в плохом самочувствии, состоянии, не выспался. Чтобы не сделать осечку на сцене, а все прошло идеально, но зрителей, конечно не обманешь. У половины шоу-бизнеса есть фонограмма, которая используется. В этом нет ничего зазорного и критического. Но как музыкальный продюсер, я считаю, что каждый артист должен петь живьем. Фонограмма может присутствовать только на экстренный случай», – подытожил Сергей Дворцов.

Ранее музыкальный продюсер раскрыл гонорар певца Аркадия Укупника за концерт.