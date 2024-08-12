Редко приглашают: раскрыт гонорар Аркадия Укупника за концерт

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о гонорарах певца Аркадия Укупника и раскрыл, отличается ли его райдер от других музыкантов, и есть ли там алкоголь.

По словам продюсера, на сегодняшний день Аркадий уже не так популярен. При этом его продолжают приглашать на выступления, но редко.

«Гонорары у него не такие высокие: может колебаться от миллиона до трех миллионов рублей за концерт. А по поводу райдера – практически у каждого артиста есть в райдере алкоголь – коньяк или виски», – рассказал Сергей.

Продюсер подчеркнул, что у некоторых артистов бывают напитки покрепче, но дал понять, что у Укупника в этом плане нет особых предпочтений.

«Его сейчас не часто заказывают, потому что его слава немного уже сошла на нет. Но тем не менее, в своих кругах он остается востребованным артистом, для частных мероприятий», – подытожил Дворцов.

Ранее музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в разговоре с сайтом «Страсти» раскрыл гонорары солиста «ДДТ» Юрия Шевчука. Он также высказался о том, как изменились предпочтения зрителей.