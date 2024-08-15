Кирилл Сафонов пытается заработать в Израиле на спектакле с Сашей Савельевой

Актер Кирилл Сафонов в 2023 году перестал выходить на сцену в России и окончательно переехал в Израиль. Звезда сериала «Татьянин день» пытается заново построить карьеру за границей. Чтобы привлечь новых зрителей и заработать как можно больше денег, актер решил задействовать свою жену, экс-солистку группы «Фабрика» Сашу Савельеву.

Сайт «Страсти» обратил внимание на афишу одного из порталов по продаже билетов с анонсом музыкального спектакля под названием «Две судьбы». В описании говорится, что в постановке Сафонов и Савельева расскажут «о влюбленных, пути которых сплелись в мелодию гармонии и любви».

Звездная пара решила отправиться с постановкой на гастроли по городам Израиля. Они выступят в небольших залах в пяти городах. Желающим услышать популярную в начале 2000-х певицу и ее мужа придется заплатить от 4 до 6 тысяч рублей. При этом распродано уже больше половины билетов.

В ноябре же Сафонов отправится в тур со своим моноспектаклем «Обратный билет» по городам Германии. Однако, согласно порталу по продаже билетов, увидеть постановку с актером в Дюссельдорфе желающих оказалось мало. При стоимости билетов от 49 до 89 евро (примерно 4,5 – 9 тыс. рублей) распродано на данный момент менее трети зала. В Берлине на спектакль Сафонова на данный момент куплено еще меньше - буквально несколько десятков билетов.

Ранее Кирилл Сафонов рассказал о жизни в Израиле и признался, что испытывает два чувства патриотизма: врожденное и приобретенное. При этом первое «находится где-то там далеко в Сибири».

Также сообщалось, что в марте Саша Савельева вернулась в Москву, чтобы выступать с концертами. Ее гонорар за 45-минутную программу составляет 600 тысяч рублей.