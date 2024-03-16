SHOT: певица Саша Савельева вернулась в РФ, чтобы вновь выступать на концертах

Певица Саша Савельева вернулась в РФ, чтобы вновь выступать на концертах. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Участница самого первого состава группы «Фабрика» решила вернуться в Москву на заработки. Савельева планирует выступать на частных мероприятиях. Шоу-программа в 45 минут из ее песен и хитов группы «Фабрика» обойдется в 600 тысяч рублей.

Райдер у певицы достаточно скромный: бутылка виски Jack Daniels, закуска в виде нескольких нарезок и куриный бульон или овощной суп. Отдельным пунктом певица просит, чтобы суп не был приготовлен из кубика.

Также певица планирует в скором времени провести сольный концерт в Москве. В качестве площадки для мероприятия знаменитость может выбрать клуб «16 тонн» или бар «Мумий-Тролль».

На днях Савельева вместе с сыном прилетела в Москву из Израиля. Там она живет последние годы вместе с мужем Кириллом Сафоновым, которого из-за постов в соцсетях требовали признать иноагентом.

Ранее мы писали о том, что живущий в Израиле Кирилл Сафонов испортил юбилей Саши Савельевой.