Хотела получить компенсацию у продавцов: сколько Долина сможет отсудить за ростовые куклы с ее образом

Певица Лариса Долина намерена обратиться в суд из-за появления в продаже ростовых кукол с ее образом. Артистка хочет предъявить иск к продавцам вместе с Александром Реввой, который тоже «пострадал» от действий нелегальных продавцов. Сайт «Страсти» решил узнать, на какую компенсацию могут рассчитывать звезды, и обратился за комментарием к юристу Виктории Шабановой.

По словам руководителя юридической компании, производить ростовые куклы без согласия граждан нельзя. В этой ситуации артистам стоит объединиться. Это необходимо для того, чтобы дело пошло быстрее. Ведь если суд заставит производителей убрать одну партию, например с Долиной, то производители параллельно могут делать куклы с другими звездами.

Первое, что нарушили продавцы, это статья 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации («Охрана изображения гражданина»). Пункт 1-й статьи устанавливает, что обнародование и дальнейшее использование изображения допускаются только с согласия. Так что если Долина не давала согласия, то она вправе потребовать прекратить продажу и производство таких кукол. Если куклы, например, изображают Долину или иную звезду в непристойном виде, то звезды могут еще и обратиться с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Кроме того, продавца могут обязать нести ответственность за недобросовестную рекламу. Звезды могут потребовать компенсацию за неправомерное изображение себя и использование этого изображения в коммерческих целях. Также можно потребовать компенсацию за моральный вред.