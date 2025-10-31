«Чтобы через меня все было»: Ревва о борьбе Долиной против продавцов ростовых фигур

Певица Лариса Долина предлагала шоумену Александру Ревве объединиться в суде против продавцов ростовых фигур с их изображениями. При этом выступающий под псевдонимом Артур Пирожков артист не смог однозначно ответить на предложение коллеги по сцене.

«С одной стороны очень обидно, что все это проходит без нас. А что, если подключиться к этому? Чтобы через меня все было, официально», - порассуждал Ревва с журналистами на премии «Золотой граммофон».

Шоумен также заверил, если дело дойдет до суда, то представлять его интересы будут нанятые люди, а не он сам.

«Лариса Александровна мне звонила по этому поводу. Я с ней согласен с одной стороны, с другой — не знаю. Я еще не успел ей набрать и сказать, что не мы должны судиться, а компания, которая будет официально владеть лицензией», — приводит слова Реввы «Telegram-канал «Звездач».

В беседе с журналистами сама Долина также призналась, что не располагает лишним временем, чтобы разбираться с продавцами ростовых фигур. При этом она назвала торговлю изображениями звезд «нечистоплотной историей».

«Это неправильно, потому что мы живые люди, мы же не куклы, чтобы с нами не советоваться, не согласовывать все. Так нельзя делать», — заявила Долина.

Ранее Сергей Жорин заявил, что артисты могут взыскать 5 млн рублей за ростовые фигуры. По его словам, продавцы картонных фигур нарушают сразу несколько пунктов Гражданского кодекса РФ.