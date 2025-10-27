«Стороны дойдут до Верховного суда»: юрист рассказала, чем может закончиться тяжба Лурье с Долиной из-за квартиры

Москвичка Полина Лурье встретится в кассационной инстанции с певицей Ларисой Долиной. Женщина по-прежнему пытается вернуть или квартиру или деньги после обмана исполнительницы мошенниками. Звезда получила свою жилплощадь обратно, тогда как покупательница, по сути, осталась ни с чем. Сайт «Страсти» узнал у юриста Виктории Шабановой, каковы шансы у истца добиться пересмотра решения и до каких пор будет продолжаться тяжба.

По словам руководителя юридической компании, в случае Лурье есть еще две инстанции — кассационный суд и Верховный суд. В первую очередь в кассации будут разбираться: есть ли существенные нарушения норм материального или процессуального права, допущенные нижестоящими судами. Если суд Кассационной инстанции выявит несоответствие выводов нижестоящих судов фактическим обстоятельствам дела, то это будет являться основанием для отмены решения. При этом, как заметила Шабанова, в судах кассационной инстанции не получится приобщить что-то новое.