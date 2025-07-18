«Калечат детей, матерей, ломают судьбы людей»: правозащитница призывает проверить медцентр в Челнах

Еще одна семья обвиняет медцентр в Набережных Челнах в халатности, из-за которой, по их словам, их ребенок стал инвалидом. Пострадавших уже несколько, и все они рожали в одном учреждении.

Семья сообщила, что уголовное дело затягивается, а в этом медцентре, по словам пострадавших, подобные случаи — не редкость.

Правозащитница Светлана Грачева в беседе с сайтом «Страсти» заявила о необходимости проверки этого медицинского учреждения.

«Как я понимаю, в этом медицинском центре систематически врачи допускают халатность, против них возбуждены уголовные дела, поэтому надо бы провести служебную проверку в отношении данного учреждения. Там, где должны оказывать качественную медицинскую помощь, калечат детей, матерей, ломают судьбы людей», — заявила Грачева.

Она призвала пострадавших объединиться и направить коллективные обращения в Минздрав РФ, Росздравнадзор и Следственный комитет России.

«Хочу посоветовать потерпевшим, чтобы они написали коллективное обращение на имя Министра Здравоохранения РФ, в Росздравнадзор, коллективное обращение к главе Следственного комитета России», — отметила правозащитница.

Кроме того, Грачева сообщила, что сама направила запросы в Госдуму РФ, Совет по правам человека при Президенте РФ и Уполномоченному по правам ребенка.

«Беспредел надо останавливать, иначе статистика врачебных ошибок в данном субъекте будет зашкаливать, а пострадавших станет еще больше», — подчеркнула она.

Полную историю россиянки читайте в нашем материале.