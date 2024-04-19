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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 19 апреля 2024, 16:37
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«Изымут в принудительном порядке»: адвокат рассказал, как Тимати может лишиться авто за 60 млн рублей

Адвокат Мухаметзянов рассказал, как у Тимати могут конфисковать авто за 60 млн.
«Изымут в принудительном порядке»: адвокат рассказал, как Тимати может лишиться авто за 60 млн рублей

© Starface.ru

Популярный российский рэпер Тимати не так давно приобрел бронированный Mecedes. Стоимость такого автомобиля составляет примерно 60 млн рублей. При этом у артиста есть непогашенный долг в 64 млн рублей, который вырос еще на 7 млн после очередного судебного заседания. Иски к знаменитости подал предприниматель, который выкупил у него часть бизнеса в ООО «Блэк Стар Фудс». В связи с этим сайт «Страсти» решил выяснить, существует ли угроза конфискации дорогостоящей машины в случае невыплаты долга.

За комментарием на эту тему мы обратились к адвокату Ильдару Мухаметзянову. Так, по словам специалиста, конфискация бронированного «Мерседеса» возможна, если Федеральная налогова служба возбудит производство и сначала наложит арест на регистрационные действия с движимым имуществом. А затем машина и вовсе может быть изъята в принудительном порядке.

Если долг будет просужен и Федеральная служба судебных приставов возбудит исполнительное производство, то на регистрационные действия с автомобилем Тимати будет наложен арест. После этого на авто обратят взыскание, то есть изымут в принудительном порядке, после чего проведут оценку транспортного средства и выставят его на торги. А денежные средства, вырученные с продажи, в таком случае пойдут на погашение долга.

Ильдар Мухаметзянов

Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online

Ранее психолог Станислав Самбурский рассказал сайту «Страсти» о гиперопеке Симоны Юнусовой над сыном Тимати. По его словам, это может быть связано с культурными традициями, которые были заложены в детстве.

Источник фото:Starface.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Тимати
долг
машина