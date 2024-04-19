«Изымут в принудительном порядке»: адвокат рассказал, как Тимати может лишиться авто за 60 млн рублей

Популярный российский рэпер Тимати не так давно приобрел бронированный Mecedes. Стоимость такого автомобиля составляет примерно 60 млн рублей. При этом у артиста есть непогашенный долг в 64 млн рублей, который вырос еще на 7 млн после очередного судебного заседания. Иски к знаменитости подал предприниматель, который выкупил у него часть бизнеса в ООО «Блэк Стар Фудс». В связи с этим сайт «Страсти» решил выяснить, существует ли угроза конфискации дорогостоящей машины в случае невыплаты долга.

За комментарием на эту тему мы обратились к адвокату Ильдару Мухаметзянову. Так, по словам специалиста, конфискация бронированного «Мерседеса» возможна, если Федеральная налогова служба возбудит производство и сначала наложит арест на регистрационные действия с движимым имуществом. А затем машина и вовсе может быть изъята в принудительном порядке.