«Изымут в принудительном порядке»: адвокат рассказал, как Тимати может лишиться авто за 60 млн рублей
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Популярный российский рэпер Тимати не так давно приобрел бронированный Mecedes. Стоимость такого автомобиля составляет примерно 60 млн рублей. При этом у артиста есть непогашенный долг в 64 млн рублей, который вырос еще на 7 млн после очередного судебного заседания. Иски к знаменитости подал предприниматель, который выкупил у него часть бизнеса в ООО «Блэк Стар Фудс». В связи с этим сайт «Страсти» решил выяснить, существует ли угроза конфискации дорогостоящей машины в случае невыплаты долга.
За комментарием на эту тему мы обратились к адвокату Ильдару Мухаметзянову. Так, по словам специалиста, конфискация бронированного «Мерседеса» возможна, если Федеральная налогова служба возбудит производство и сначала наложит арест на регистрационные действия с движимым имуществом. А затем машина и вовсе может быть изъята в принудительном порядке.
Если долг будет просужен и Федеральная служба судебных приставов возбудит исполнительное производство, то на регистрационные действия с автомобилем Тимати будет наложен арест. После этого на авто обратят взыскание, то есть изымут в принудительном порядке, после чего проведут оценку транспортного средства и выставят его на торги. А денежные средства, вырученные с продажи, в таком случае пойдут на погашение долга.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
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