Психолог Самбурский рассказал о гиперопеке Симоны Юнусовой над сыном Тимати
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Симона Юнусова всегда была близка с сыном Тимати. Она не только оказывала ему публичную поддержку, но и демонстрировала гиперопеку над взрослым сыном. Как тесная связь Симоны и Тимати влияет на его жизнь? Чем опасна гиперопека? Об этом сайту «Страсти» рассказал психолог Станислав Самбурский.
«Исходя из доступной информации, видно насколько большую роль Симона играет в жизни сыновей. Это связано с культурными традициями и семейными ценностями, которые были заложены в детстве. Считываются сильные личные убеждения о первостепенности родительской роли в поведении Симоны. Зачастую такие установки приводят к гиперопеке, когда родитель оказывает чрезмерное влияние на жизнь взрослого ребенка. Особенно ярко гиперопека может быть выражена у людей, которые сначала были частью большой семьи, потом по каким-то причинам (война, революция, миграция, трагедия и пр.) стали одиноки или потеряли часть близких. Как только появляется малейший островок стабильности, такие люди стараются восстановить привычный уклад жизни. Чтобы сделать снова семью большой, нужно стать её центром, что Симона и сделала», — считает психолог.
Станислав Самбурский
Психолог
Сверхопека проявляется в болезненном желании помогать, даже когда не просят, советовать, даже если не спрашивают, и защищать уже взрослого сына, даже если это не требуется. Попав в гиперопеку, мужчина не может освоить роль взрослого, самостоятельного человека. А какая может быть личная жизнь у человека с ролевой моделью ребенка?
К счастью, Симона понимает этот момент и, даже страстно желая иметь большую семью, она смогла отпустить сына. Тимати смог жить самостоятельно и сам выбирать спутницу.
«В контексте личной жизни Тимати близость с матерью прослеживается. Возможно, на первых этапах возникает дополнительное напряжение в новых романтических отношениях. Девушки, зная об эмоциональной близости мужчины с матерью, могут переживать, что им придется конкурировать за внимание и стать частью "треугольника", где ты всегда на вторых ролях. В случае с Симоной новой девушке Тимати будет достаточно легко установить контакт со свекровью. Если бы все свекрови так активно вели соцсети, как Симона, и настолько прямолинейно писали о своих желаниях и представлении о семье, конфликты невестка-свекровь сошли бы на нет», — резюмировал специалист.
Станислав Самбурский
Психолог