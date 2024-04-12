Психолог Самбурский рассказал о гиперопеке Симоны Юнусовой над сыном Тимати

Сверхопека проявляется в болезненном желании помогать, даже когда не просят, советовать, даже если не спрашивают, и защищать уже взрослого сына, даже если это не требуется. Попав в гиперопеку, мужчина не может освоить роль взрослого, самостоятельного человека. А какая может быть личная жизнь у человека с ролевой моделью ребенка?

К счастью, Симона понимает этот момент и, даже страстно желая иметь большую семью, она смогла отпустить сына. Тимати смог жить самостоятельно и сам выбирать спутницу.