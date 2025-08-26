Игорь Бутман заработал на своем бизнесе 260 миллионов рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Игорь Бутман давно занимается не только музыкой, но и бизнесом — он владеет четырьмя компаниями, где его доля составляет более 25%. Самая прибыльна организация ООО «ЛИФТОВОЕ ПАРТНЕРСТВО» в 2024 году заработала 781 миллион рублей, а чистая прибыль составила 178,8 миллиона рублей.

Согласно открытым данным, Бутман также является совладельцем ООО «ЭЛЛЕГИЯ» — компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. За прошлый год она показала доходы на 222,6 миллиона рублей, а «чистыми» принесла музыканту 34 миллиона рублей.

ООО «ДЖАЗ-ОРКЕСТР ИГОРЯ БУТМАНА», которое задолжало судебным приставам 570 тысяч рублей, за 2024 год заработало 174,8 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 45,7 миллиона рублей.

Наконец, самая скромная по прибыли компания ООО «НОУТТОН», которая является юрлицом Джаз-клуба Игоря Бутмана в Москве на Таганке, при доходе в 77,3 миллиона рублей принесла музыканту всего 2 миллиона чистой прибыли.

Суммарно весь бизнес Игоря Бутмана за 2024 год принес ему 260,5 миллионов рублей.

