Игоря Бутмана разыскивают судебные приставы из-за долгов на 570 тысяч рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Компания ООО «ДЖАЗ-ОРКЕСТР ИГОРЯ БУТМАНА», согласно открытым источникам, задолжала ФССП более 570 тысяч рублей. В отношении организации возбуждено пять исполнительных производств. Самая крупная задолженность появилась еще в мае 2025 года — арбитражный суд постановил взыскать с коллектива артиста 565 тысяч рублей.

Также в отношении Бутмана в июле и августе этого года были выписаны штрафы ГИБДД — один из них на сумму 4,5 тысячи рублей. Еще два — без конкретных сумм.

Пока артист не как не комментировал задолженности.

