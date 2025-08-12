«Если бы не Игорь, ее бы никто не знал»: сколько зарабатывает жена Николаева и какие у нее отношения с Королевой

Жена композитора Игоря Николаева в последнее время стала часто выходить в свет и делиться контентом с поклонниками в социальных сетях. Связано это с началом карьеры Юлии Проскуряковой в киноиндустрии. Однако, несмотря на съемки, артистка не забывает и о корпоративах, на которых, по словам продюсера Сергея Дворцова, зарабатывает от 700 тысяч рублей. Подробностями он поделился с сайтом «Страсти».

Несмотря на то, что в Сети у Юлии немало хейтеров, в шоу-бизнесе к ней относятся положительно, заверил Дворцов. Он рассказал, что у супруги Николаева хорошая репутация, благодаря которой она востребована среди организаторов мероприятий.

«К Юлии относятся в шоу-бизнесе достаточно с теплом, с уважением. Девушка тактичная, уважаемая. Ее, конечно, заказывают на корпоративы — с мужем и без него. По гонорарам — от 700 тысяч рублей», — отметил Дворцов.

Но приоритет на сегодняшний день Юлия отдает кино. Пока больших ролей у нее не было, но она верит, что сможет завоевать признание в профессии актрисы. Впрочем, как считает продюсер, ничего бы у нее не получилось, не выйди она удачно замуж.

«Про спрос в киноиндустрии ничего не знаю. Но, как правило, для таких людей гонорар за съемочный день стоит 2−3 млн рублей. Могу сказать одно — если бы не Игорь, то ее бы никто знать не знал, и она бы не добилась тех высот, помог он. За счет, наверное, его имени и сделала себя», — заявил Сергей Дворцов.

Также продюсер высказался о соперничестве двух жен Николаева. Несмотря на то, что прошло уже много лет с развода композитора с Наташей Королевой, многие поклонники продолжают любить их пару. Как отметил Дворцов, это не породило никаких конфликтов между двумя певицами. Более того, они даже дружат семьями.

«Никто свечку не держал. Я бы не сравнивал Наташу и Юлю. Это два разных человека по репертуару, по энергетике и по всем другим фронтам. Насколько я знаю, они даже подружками являются. То есть у них прекрасные отношения, даже несмотря на то, что в кулуарах все друг другу 100 ножей в спину кидают», — поделился продюсер Дворцов.

