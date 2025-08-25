Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело россиянки, 4 года ищущей могилу сына

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело жительницы Новокузнецка Светланы, которая 4 года не может найти могилу сына и считает, что он может быть жив. Об этом узнал сайт «Страсти».

В июне 2025 года портал «Страсти» рассказал историю россиянки, которая на восьмом месяце потеряла ребенка, но даже не увидела его тело. Сразу после родов его увезли, а матери сказали, что останки похоронят с другими биологическими материалами для утилизации. Могила младенца должна находиться на Митинском кладбище, но под указанным в документах номером ее нет.

Светлана делилась, что обращалась в СК по Кемеровской области, но там отказались от поисков захоронения. Однако женщина не сдалась, и 25 августа ей сообщили, что ее дело находится на контроле у Александра Бастрыкина.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Кемеровской области-Кузбассу Алексея Анатольевича Ткача доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - сказано в сообщении информационного центра СК РФ.

