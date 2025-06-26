«Первый год я не хотела жить»: россиянка раскрыла новые детали многолетних поисков могилы нерожденного сына

В 2020 году жительница Новокузнецка Светлана узнала, что станет мамой. Беременность протекала хорошо, поэтому женщина ни о чем не переживала. Будущему малышу даже успели выбрать имя. Но на восьмом месяце россиянка почувствовала недомогание и попала в больницу, где ей сообщили, что ее ребенок уже мертв.

Малыша Светлана так и не увидела, потому что его увезли еще до того, как она пришла в сознание после наркоза. В роддоме ей сказали, что останки похоронят с другими биологическими материалами для утилизации. Однако до сих пор женщина так и не знает, где именно покоится ее нерожденный сын, и это не дает ей покоя. Четыре года она приезжает на Митинское кладбище и безуспешно пытается найти табличку с указанным в документах номером. Сайт «Страсти» пообщался с россиянкой и выяснил новые подробности ее истории.

— Светлана, расскажите, как протекала ваша беременность в 2020 году? Были ли какие-то проблемы со здоровьем? На УЗИ малыш был здоров?

— Беременность протекла отлично, скрининги все пройдены, УЗИ тоже. Должен был быть сын. Хориоцентез (инвазивный метод пренатальной диагностики, позволяющий диагностировать хромосомные болезни – прим. «Страсти») тоже – ребенок генетически был абсолютно здоров. Ему и имя уже дали в честь деда - Геннадий.

— В роддоме вам сообщили, что требуется экстренное кесарево. На каком основании?

— В роддом я поступила в 21:20 в воскресенье. Сделали КТГ (диагностика для оценки состояния плода во время беременности и родов – прим. «Страсти») всего за 3 минуты. Тут же сказали, что ребенок погиб. Взяли кровь и мочу на анализ. Только в понедельник пришел на работу врач, который проводит УЗИ, и по результатам обследования сказал, что я в критическом состоянии: требуется экстренное кесарево сечение. После этого был консилиум. На нем решили проводить кесарево в 9:00. Родственники предложили перевезти меня в другое медучреждение за свой счет, но врачи роддома отказали в связи с «не транспортабельностью больной». Операция началась только в 11:20 спустя 14 часов с момента госпитализации.

— Вам сразу сообщили, что ребенок мертв, или же говорили, что его можно спасти? Давали ли согласие на общий наркоз?

— Сообщили сразу, как только поступила в роддом, тут же в приемном покое. 3 минуты КТГ и все, хотя КГТ делается не менее 18 минут, а на 8 месяце и до 2 часов. На общий наркоз согласия не давала. Есть согласие только на СМА (спинальная анестезия – прим. «Страсти») . А делали общий наркоз. И по документам описана именно проведенная СМА.

— Правильно ли понимаю, что вы в принципе не видели своего ребенка? Его увезли сразу после операции?

— Сына я не видела. Когда проснулась в реанимации через 6 часов, то спросила, где мой ребенок. На это мне ответили, что его уже увезли в морг, таков порядок, его должен осмотреть патологоанатом.